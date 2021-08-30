Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 30 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 Беларусь и Израиль планируют провести в Минске форум высоких технологий и инноваций Общество
16:50 СК возбудил уголовное дело по факту смертельного отравления газом сотрудника музея в Минске Происшествия
16:46 После коллективного обращения жильцов столичного дома им благоустроили двор и прилегающую территорию Регионы
16:42 Еще одна группа в Telegram признана экстремистской Происшествия
16:37 В Минском районе злоумышленники подожгли авто знакомого из-за личной неприязни Происшествия
16:36 МБРР выделил более Br8,7 млн на реконструкцию и ремонт средней школы №4 в Чашниках Регионы
16:29 Почти 5 тыс. первокурсников стали студентами БГУ в год его 100-летия Общество
16:26 "Народная асвета" представила книжные новинки для дошколят и младшей школы Общество
16:25 Число погибших в результате взрывов на складе воинской части в Казахстане возросло до 15 В мире
16:24 Ресурсы домашних хозяйств белорусов в II квартале составили Br1610,2 в месяц Экономика
16:10 Около 10 тыс. человек эвакуированы из-за пожара на подземной парковке бизнес-центра в Москве В мире
16:08 Террористы в Кашмире активизировались после вывода войск США из Афганистана В мире
16:07 На участке трассы М1 в Борисовском районе временно ограничат движение 31 августа Регионы
15:57 В издательстве "Адукацыя і выхаванне" рассказали о новинках литературы Культура
15:41 В Китае ограничили для несовершеннолетних время онлайн-игр Технологии
15:30 Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота Общество
15:29 Выездные приемы граждан помогают организовать эффективную работу на местах - Матусевич Общество
15:13 Новый резидент "Великого камня" будет производить электросамокаты Технологии
15:12 Давыдько: необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности Общество
15:08 Вакцина от COVID-19 в виде назального спрея может стать доступной осенью 2022 года В мире
14:52 ДТП в Белыничском районе: автомобиль сгорел, водитель в реанимации Происшествия
14:44 В Минске девушка переходила дорогу на красный свет и попала под колеса автомобиля Происшествия
14:44 Белорусские волейболисты выиграли мемориал Платонова в Санкт-Петербурге Спорт
14:41 НИО к новому учебному году подготовил новый национальный букварь Общество
14:34 За выходные в Минске зарегистрировано 95 ДТП Регионы
14:12 ВОЗ призвала к очному обучению в школах в новом учебном году В мире
14:07 Щекин: американская империя и демократия - кинематографический вымысел, который разрушается Общество
13:52 Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве Президент
13:50 Скорость автомобилей в Париже ограничили до 30 км/ч В мире
13:48 В Мозырском районе столкнулись легковушки - трехлетняя девочка в реанимации Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
30 августа 2021, 16:46

После коллективного обращения жильцов столичного дома им благоустроили двор и прилегающую территорию

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Выездные приемы граждан помогают организовать эффективную работу на местах - Матусевич
Транспортное сообщение, газификация и прививки - Шулейко провел прямую линию

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец в ходе контроля за рассмотрением коллективного обращения жильцов дома № 80 по ул. Неманской в Минске проверила с выездом на место результаты выполненных работ по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

По информации Минского горисполкома, 26 августа работы по устройству подъездных путей и комплексному благоустройству дворовой территории этого жилого дома были завершены. Организована современная детская площадка, установлена велопарковка.

Сенатор отметила, что территория действительно преобразилась. При этом Татьяна Рунец подчеркнула, что местные жители также должны вносить вклад в благоустройство своего двора. Осенью с участием жильцов дома будет проведена посадка деревьев и кустарников на дворовой и прилегающей к ней территории. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
благоустройство Минск обращения граждан Совет Министров
Новости рубрики Регионы
Фото из архива МБРР выделил более Br8,7 млн на реконструкцию и ремонт средней школы №4 в Чашниках
Фото из архива На участке трассы М1 в Борисовском районе временно ограничат движение 31 августа
Фото из архива За выходные в Минске зарегистрировано 95 ДТП
Фото из архива Форсайт-технологии в управлении внедрили в дошкольном учреждении Минска
Фото из архива Более 1,2 тыс. школьников из Гомельской области уже получили портфели во время акции к 1 сентября
Фото из архива "Пусть учеба будет в радость" - Соловей вручил ранцы ребятам из многодетной семьи в Гомеле
Главное
Лукашенко рассказал подробности утренних телефонных разговоров с зарубежными лидерами по Афганистану
Одной из важных тем саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе будет ситуация в Афганистане - посол
Яровой рапс в Беларуси убран почти с 80% площадей
Горячая акция скоро закончится! Осталось 2 дня! Цена со скидкой – от 2100 рублей за квадрат! Торопитесь инвестировать с Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве
Лукашенко: если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде
Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России
Шпаковский: события в Афганистане оказывают большее влияние на обстановку в Беларуси, чем кажется
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1058 пациентов с COVID-19, выписаны 769
Белорусский пловец Егор Щелканов выиграл серебро Паралимпиады в Токио
Белорусы завоевали бронзу на третьем этапе конкурса "Суворовский натиск" АрМИ-2021
Александра Саснович первой из белорусок стартует на US Open
В Беларуси подготовлено пособие по финансовой грамотности для школьников
Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая - вице-премьер
Силовой блок Беларуси должен быть в постоянной готовности - Арчаков
ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными вблизи школ и других детских учреждений
Соломой по бумаге - репортаж о том, как мастерица создает уникальные картины с 3D-эффектом и откуда берет идеи
Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.