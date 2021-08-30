После коллективного обращения жильцов столичного дома им благоустроили двор и прилегающую территорию

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец в ходе контроля за рассмотрением коллективного обращения жильцов дома № 80 по ул. Неманской в Минске проверила с выездом на место результаты выполненных работ по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

По информации Минского горисполкома, 26 августа работы по устройству подъездных путей и комплексному благоустройству дворовой территории этого жилого дома были завершены. Организована современная детская площадка, установлена велопарковка.

Сенатор отметила, что территория действительно преобразилась. При этом Татьяна Рунец подчеркнула, что местные жители также должны вносить вклад в благоустройство своего двора. Осенью с участием жильцов дома будет проведена посадка деревьев и кустарников на дворовой и прилегающей к ней территории. -0-