После реконструкции пропускная способность "Брузгов" возросла до 6 тыс. машин в сутки

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. После масштабной реконструкции пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе его пропускная способность увеличилась до 6 тыс. грузовиков, легковых машин и автобусов в сутки. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни Андрей Кудаш во время пресс-тура, приуроченного к 30-летию таможенного поста "Брузги", передает корреспондент БЕЛТА.

Таможенный пост "Брузги" на границе Беларуси и Польши начал работать 30 сентября 1990 года. Тогда пропускная способность поста составляла не более 600 легковых автомобилей в сутки, а грузовой транспорт оформляли в ограниченных объемах. Сегодня "Брузги" - один из самых современных белорусских пунктов пропуска. Серьезные инфраструктурные и технологические изменения внесены после реконструкции, завершившейся в этом году.

Сейчас здесь в сутки при необходимости готовы оформлять до 6 тыс. транспортных средств всех видов. Прежде всего возросла пропускная способность по грузовому направлению. К слову, в некоторые дни фуры заезжают в пункт пропуска в среднем раз в две минуты.

Андрей Кудаш отметил, что после реконструкции увеличено количество полос для движения грузовиков на въезд и выезд из страны, установлено современное весогабаритное оборудование. Благодаря изменениям водители грузовиков проходят пограничный и таможенный контроль не выходя из машины. "Все делается для того, чтобы пересекать границу было комфортно, удобно и быстро. Изменения коснулись не только водителей. Оборудован и отдельный коридор для пешеходного и велосипедного движения", - отметил Андрей Кудаш. Такой подход повысит безопасность пешеходов: теперь их пути движения не будут пересекаться с транспортными потоками, поскольку построено отдельное здание для таможенного и пограничного контроля. Для пешеходов также возведены и отдельные магазины беспошлинной торговли. С белорусской стороны все готово к открытию такого движения.

Андрей Кудаш

Кроме того, в "Брузгах" внедрена электронная очередь. Это позволяет планировать и резервировать удобное время для заезда в пункт пропуска, что существенно сокращает время пересечения границы.

После реконструкции "Брузги" стали одним из технологичных пунктов пропуска. Полностью модифицированы компьютерные и информационные сети, обновлены серверы, технические средства таможенного контроля. Пункт пропуска оснащен современной системой видеонаблюдения, внедрена и автоматизированная система распознавания и регистрации автомобильных номеров.

"Брузги" зачастую становятся своеобразной площадкой для внедрения и отработки новых подходов. "В частности, в инфраструктуру пункта пропуска включен прилегающий к нему транспортно-логистический центр. Такое расположение позволяет внедрять новейшие технологии в плане оформления грузов. Например, сейчас проводится эксперимент по оформлению экспортных грузов и подтверждению фактического вывоза товаров силами ведомственного подразделения на ТЛЦ. Таким образом, после этого уже в самом пункте пропуска водителю необходимо пройти лишь паспортный контроль", - отметил начальник таможенного поста "Брузги" Денис Данилов. Он подчеркнул, что на въездном направлении реализуется так называемая бестранзитная технология оформления. Грузовой автомобиль, следующий из стран ЕС через республиканский пункт таможенного оформления, въезжает на территорию транспортно-логистического центра по выделенному коридору без оформления таможенного транзита и внесения финансовой гарантии.

Денис Данилов

В пункте пропуска отрабатываются еще несколько нововведений, чтобы сделать прохождение границы более удобным и быстрым.-0-

Фото Леонида Щеглова