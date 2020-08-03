Посол Турции: Беларусь - одна из немногих стран Европы, где действительно можно почувствовать религиозную терпимость

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современная Беларусь - это одна из немногих стран Европы, где действительно можно почувствовать религиозную терпимость и гармонию в полном ее понимании. Об этом заявил посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан во время посещения Ивья - одного из первых поселений татарской общины в Беларуси, основанного около шести веков назад, рассказали БЕЛТА в диппредставительстве.

Поводом для приезда дипломата вместе с супругой стали мероприятия в рамках празднования Курбан-байрама - одного из самых важных исламских праздников, который мусульмане отмечали с 31 июля по 2 августа.

По случаю праздника в координации с властями Турции была организована раздача жертвенного мяса в Беларуси. Мясо трех сотен жертвенных животных раздали мусульманам и нуждающимся в разных частях Беларуси.

Мероприятие в Ивье также посетил председатель Мусульманского религиозного объединения в Беларуси муфтий Абу-Бекир Шабанович.

Посол Турции посетил Ивьевский музей национальных культур, историческую мечеть, также встретился с председателем Ивьевского райисполкома Александром Булаком.

Дипломат отметил, что на протяжении всей истории представители различных религий жили на территории Беларуси в мире и солидарности, внося ценный вклад в культурное богатство страны.

"Заботливое отношение белорусских властей к защите и поддержке религиозных свобод должно стать образцом для всего мира", - подчеркнул Мустафа Озджан.

Он также оставил следующую запись в памятной книге при посещении музея: "Мы отдаем дань уважения белорусам всех вероисповеданий и культур, которые во время Второй мировой войны боролись за свободу и независимость".-0-

Фото посольства Турции в Беларуси