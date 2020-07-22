22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная сеть сейсмических наблюдений создается для контроля обстановки в районе БелАЭС. Такая информация содержится в Обзоре состояния ядерной и радиационной безопасности в Беларуси за 2019 год, который размещен на сайте Госатомнадзора, сообщает БЕЛТА.

Сейчас контроль сейсмических параметров района размещения площадки Белорусской АЭС ведется с использованием временной сети наблюдений (7 пунктов наблюдений локальной сейсмической сети: "Вадатишки", "Градовщизна", "Бояры", "Селище", "Воробьи", "Горная Каймина" и "Литвяны"). Эта локальная сеть работает в круглосуточном режиме с непрерывной регистрацией сигналов от естественных и искусственных источников сейсмических колебаний.

Одновременно выполняются работы по созданию постоянной (стационарной) локальной сети сейсмических наблюдений для контроля стабильности геодинамических параметров в районе расположения Белорусской АЭС. "Это комплексная задача, которая предусматривает ряд исследований, проектирование объектов сети, их сооружение и ввод в эксплуатацию. В активной фазе находится первый этап работ, срок завершения которых запланирован в 2020 году", - отмечается в обзоре. Для размещения пунктов наблюдений постоянной сети сейсмических наблюдений выберут места в радиусе 30 км от площадки БелАЭС.

Обзор состояния ядерной и радиационной безопасности содержит информацию об основных мероприятиях и событиях в области регулирования и обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Беларуси в 201 9 году. Значительная часть материалов посвящена обеспечению безопасности Белорусской АЭС.

Документ подготовлен в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"), Министерством иностранных дел, Национальной академией наук Беларуси (ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН Беларуси), структурными подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям.-0-