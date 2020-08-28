Потенциал Полесья необходимо конвертировать в новые контракты и экспортные поставки - Улахович

28 августа, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Потенциал Полесья необходимо конвертировать в новые контракты, экспортные поставки и развитие международных отношений. Таким мнением поделился с журналистами председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на Мозырском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Обозначая ценность Мозырского экономического форума, Владимир Улахович отметил, что мероприятие впервые проходит в рамках Дня торгового советника. "БелТПП минимум раз в год проводит такие дни. Смысл и ценность такого рода мероприятий - в возможности презентовать ресурсы региона, его инвестиционного, экономического и промышленного потенциала. Мозырь и Полесье в целом имеет особое значение для социально-экономического развития страны. Мозырь - один из 11 городов Беларуси, которым определено опережающее социально-экономическое развитие на ближайшие 5 лет", - сказал он.

По словам руководителя БелТПП, главная задача - использовать потенциал Полесья, конвертировать его в новые контракты, экспортные поставки, в развитие экономики, создание новых производств и технологий. "Смысл в том, чтобы дипломаты, которые в своих посольствах отвечают за торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью, встретились с руководителями предприятий, напрямую узнали о потенциале производств. Они сами увидят возможности, которые можно реализовывать, развивая двухсторонние связи между предприятиями и странами", - подчеркнул Владимир Улахович.

Любой бизнес начинается с первых шагов, поэтому ознакомительная составляющая имеет значение, уверен председатель БелТПП. Он также отметил, что некоторые дипломаты не впервые в Мозыре. "Поэтому форум - не только знакомство с потенциалом региона, но и движение навстречу друг другу в поиске новых экономических связей и, самое главное, - новых экспортных контрактов", - уточнил он.

Экономический форум в Мозыре посещают дипломаты из Армении, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Литвы, Пакистана, Палестины, России, Судана, Узбекистана. Также в Гомельскую область прибыли представители других регионов Беларуси.

Коммерческий атташе посольства Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас неоднократно был в Мозыре. "Нашему литовскому бизнесу и представителям предприятий интересен этот регион. Литва входит в топ-5 стран-импортеров продукции Мозырского края. Это отрадно, значит, несмотря на расстояние, мы находим точки соприкосновения. Речь о большом спектре продукции: от нефтепродуктов и товаров деревообработки до соли и других. Нам есть куда стремиться и что развивать", - обозначил он.

С экономическим и инвестиционным потенциалом Мозырского района гостей в деталях познакомила председатель райисполкома Елена Павлечко. Во время форума презентовали возможности и ресурсы Мозырского машиностроительного завода, "Беларуськабеля", Мозырского деревообрабатывающего комбината, КПУП "Мозырские молочные продукты", а также представили инвестиционный проект "Ледовая арена в Мозыре". Знакомство с регионом и его историко-культурным наследием дипломаты продолжат завтра, 29 августа.

Организатором Дня торгового советника традиционно выступает Белорусская торгово-промышленная палата. Как правило, мероприятие проводится в различных регионах Беларуси и направлено на продвижение экономического потенциала страны. Дипломаты всесторонне знакомятся с регионом, посещают крупнейшие предприятия и исторические места, дегустируют продукцию белорусских производителей. В этом году вниманию иностранных гостей предложено белорусское Полесье.-0-