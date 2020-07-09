Поток грузовиков на литовском направлении Гродненской таможни за полгода увеличился на 6%

9 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поток грузового транспорта на литовском направлении в зоне деятельности Гродненской региональной таможни за полгода вырос на 6%, сообщили БЕЛТА в таможне.

Всего гродненские таможенники за шесть месяцев оформили более 320 тыс. большегрузов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В литовском пункте пропуска "Лаворишкес", сопредельном с белорусским "Котловка", с 16 марта временно прекращено оформление автомобилей. Нагрузка по грузовому направлению после этого распределилась следующим образом: около 56% всех большегрузов оформлено в пункте пропуска "Каменный Лог", более 25% приняли "Бенякони" и 19% - "Привалка".

"Увеличению транспортных потоков способствуют и создаваемые таможней условия для комфортного пересечения границы. В ближайшей перспективе - реконструкция самого востребованного на литовском направлении пункта пропуска "Каменный Лог", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Работы там начнутся, как ожидается, в сентябре 2020 года.-0-