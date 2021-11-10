Повреждение линии электропередачи и пожар бензовоза: в Гродно прошли учения МЧС

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Гродно прошли тактико-специальные учения органов управления и сил областной подсистемы ГСЧС по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Участие приняли более 70 работников "Гродноэнерго", "Гроднооблгаза", "Гроднооблнефтепродукта", органов внутренних дел, МЧС, медицинской службы и других организаций, а также более 20 единиц техники.

"По легенде, резкое ухудшение погодных условий и перепады температуры вызвали обледенение и обрывы воздушных линий электропередачи. Комиссия при облисполкоме выработала решения по складывающейся обстановке и введению повышенного режима функционирования областной подсистемы ГСЧС", - рассказали в МЧС.

Во время учений отработали действия при нарушении подачи электричества в одном из микрорайонов Гродно, а также аварийном отключении газоснабжения - в другом. По еще одной вводной на территории склада хранения нефтепродуктов загорелась автоцистерна с бензином. Члены пожарной дружины объекта оказали помощь пострадавшему водителю, приняли меры по ограничению распространения пожара и сообщили о происшествии в службу 101.

"Во время учений отработаны вопросы оперативного сбора областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, межведомственного взаимодействия, оперативного принятия управленческих решений и обмена информацией, работы комиссий по ЧС и ситуационных штабов", - отметили в областном управлении МЧС. Подчеркивается, что задачи и цели, поставленные перед органами управления и силами Гродненской областной подсистемы ГСЧС, достигнуты.-0-

Фото МЧС