Пожарные Деды Морозы на машине МЧС поздравили ребят школы-интерната в Гомеле

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Боевой расчет "пожарных Дедов Морозов" поздравил с наступающими праздниками ребят из санаторной школы-интерната для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Чтобы наступающий год стал особенным для детей, имеющих проблемы со здоровьем, спасатели подарили массу ярких эмоций и сказку "Предновогодний переполох".

Первый сюрприз ждал мальчишек и девчонок у главных ворот школы. Под удивленные возгласы детей во двор заехала пожарная машина, украшенная сотнями мерцающих огней. На крыше стоял Дед Мороз, который приветствовал ребят праздничным фейерверком. Вместе с ним прибыли Снегурочка и боевой расчет "пожарных Дедов Морозов". Спасатели пожелали, чтобы 2020 год стал для детей безопасным и волшебным, подарил сказку и веру в чудо. Новогоднее представление с конкурсами, песнями и хороводами развернулось в актовом зале школы.

Добрые слова адресовал ребятам и главный спасатель региона - начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский. Он пожелал ребятам весело встретить праздник и с пользой провести каникулы, набраться сил, зарядиться энергией и насладиться всеми прелестями новогодней сказки и зимы.

Такой оригинальный способ поздравить детей с наступающими праздниками выбрали работники областного управления МЧС. Мероприятие стало частью республиканских акций "Безопасный Новый год" и "Наши дети".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" продлится в стране по 10 января. Марафон добрых дел и ярких эмоций проходит под патронатом Президента Беларуси. В эти дни руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Это поздравительные визиты с искренними пожеланиями, вручением подарков, теплыми словами и помощью в решении каких-либо проблем.-0-

Фото МЧС