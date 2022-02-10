Пранюк: важно сохранить у людей интерес к законотворчеству

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно и в дальнейшем сохранить у людей интерес к законотворчеству. Такое мнение сегодня высказал журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома подвели итоги работы сферы в прошлом году, а также наметили ориентиры на 2022 год.

"В прошлом году в сфере идеологии в Гродно была проведена колоссальная работа. Важно сохранить темп, начинания и на этот год. Тем более он уже наполнен важнейшими событиями. Год начался обсуждением изменений и дополнений в Конституцию, идет подготовка к референдуму. И работа диалоговых площадок будет продолжена. Ведь если изменения и дополнения в Конституцию будут приняты, то нам предстоит обсудить огромное количество нормативных и законодательных актов, которые появятся в дальнейшем. И очень важно продолжить динамичную, целеустремленную работу, сделать так, чтобы интерес у людей к законотворчеству не исчез", - отметил Виктор Пранюк.

2022 год объявлен в стране Годом исторической памяти. И в этом направлении предстоит сделать много.

"Особое внимание, считаю, надо уделить новой и новейшей истории Беларуси. Необходимо говорить о всех наших победах, в том числе в Великой Отечественной войне, вспомнить и о тех героях, кто восстанавливал страну, кто строил наши промышленные гиганты - МАЗ, "Азот" и другие, кто подарил нам одну из лучших экономик Европы, которую мы сохранили и развиваем", - рассказал Виктор Пранюк. Он подчеркнул, что важная роль в этом отводится молодежи, именно она должна заняться исследовательской деятельностью, сохранить и передать память следующим поколениям о том, что происходило в Беларуси в XX и начале XXI века.

Участие в коллегии приняли представители СМИ региона, общественных организаций. Также были подведены итоги областных конкурсов на лучшее освещение реализации государственной молодежной политики в средствах массовой информации Гродненской области, награждены за профессионализм и качественную работу журналисты, представители региональных медиа.-0-