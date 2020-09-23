Правовые инспекторы труда в I полугодии восстановили на работе 10 жителей Гомельской области

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии правовые инспекторы труда помогли восстановить на работе 10 незаконно уволенных жителей Гомельской области. Об этом сообщила главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова на расширенном заседании президиума объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Восстановлена на работе сотрудница одного из санаториев. Женщину уволили 31 января, хотя в заявлении об увольнении она просила расторгнуть трудовые отношения с 2 февраля. "Сотрудницу уволили 31 января, хотя на 30 число между работником и нанимателем не было достигнуто соглашение. На судебных заседаниях между сторонами достигнуто соглашение о продолжении трудовых отношений", - рассказали на заседании.

Помогли инспекторы труда и экономисту по сбыту одного из гомельских предприятий. Женщина просила восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и материальное возмещение морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования гомельчанки. В настоящее время продолжается судебное разбирательство по другому вопросу.

В первом полугодии по просьбам трудящихся правовые инспекторы подготовили 135 процессуальных документов в судебные органы. Это вдвое больше исковых заявлений, жалоб, ходатайств, заявлений об уточнении и возражений на исковые заявления, апелляционных и надзорных жалоб на решения судов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пользу работников в январе - июне возвращено более Br297 тыс., в первом полугодии 2019-го - свыше Br219 тыс.

Профсоюзную юридическую службу Гомельской области составляют 13 правовых (главных правовых) инспекторов труда. Специалисты помогают защищать социально-экономические права и гарантии работников.

Как уточнила Екатерина Филипцова, процессуальные документы по просьбе членов профсоюзов составляли не только по трудовым вопросам. К примеру, работница одной из школ в пригороде Гомеля, находящаяся в декрете, обратилась за правовой поддержкой. Ей помогли составить жалобу в прокуратуру Гомеля на отказ органов внутренних дел в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего мужа за уклонение от уплаты алиментов.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов акцентировал внимание на необходимости и в дальнейшем расширять практику участия правовых инспекторов труда в судах по делам, связанным с защитой трудовых прав членов профсоюза.-0-