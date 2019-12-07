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07 декабря 2019, 09:38

Праздничную иллюминацию на елках в Гродненской области включат сегодня

Новогодняя елка в Гродно на площади Ленина. Фото из архива
Новогодняя елка в Гродно на площади Ленина. Фото из архива
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7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздничную иллюминацию сегодня включат одновременно на всех главных елках Гродненской области, об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры облисполкома.

Церемония зажжения огней в районных центрах и самом Гродно запланирована на 17.00. Запланированы десятки интерактивных мероприятий - театрализованные представления, костюмированные шествия, гуляния, мастер-классы, необычные конкурсы, флешмобы и забеги Дедов Морозов, Снеговиков и других праздничных персонажей.

Одной из главных площадок в этот день станет агрогородок Елка в Зельвенском районе. В населенном пункте с новогодним названием в 16.00 стартует яркий праздник "Елка в Елке". На празднике-ярмарке гостям предложат поучаствовать в новогодних забавах: посоревноваться в бросании валенка на дальность, сразиться в боях снежками или мешками Деда Мороза. Отдельные соревнования запланированы для гостей с новогодними фамилиями. Организуют в Елке и самый большой новогодний хоровод.

Будут и традиционные концерты, конкурс-продажа выпечки, выставка самых оригинальных елок, прогулки на новогодней карете. В Елке, к слову, намерены украсить новогодними деревьями все дворы - лучшие будут поощрены. Кроме того, в агрогородке откроется резиденция Деда Мороза.

Именно агрогодок Елка станет конечным пунктом путешествия по Гродненской области праздничных гостей - Деда Мороза и Снегурочки, приехавших в регион с Северного полюса. 22 ноября на Августовском канале новогодним персонажам вручили паспорта безвизовых туристов.

"Как оказалось, гродненские дети написали на Северный полюс Деду Морозу письмо и предложили разгадать загадку "Что такое Елка в Елке". Он поспешил в Гродненскую область. Тем более что регион сейчас открыт для всех гостей, регион можно посещать без визы", - рассказали в управлении культуры.

За две недели Дед Мороз побывал на многих знаковых туристических объектах, посетил известные предприятия и даже провел переговоры с одним из производителей по организации выпуска новогодних игрушек на Северном полюсе. Волшебный персонаж летал на самолете, ходил на экскурсии по замкам, дегустировал продукты знаменитых местных брендов, помогал украшать елки и даже ловил рыбу.-0-

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