Праздничную иллюминацию включили в Гродненской области

8 декабря, Скидель /Корр. БЕЛТА/. Огни на главных елках в районах Гродненской области зажглись сегодня одновременно, передает корреспондент БЕЛТА.

Акция "Новогодние огни" объединила десятки городов и поселков. Во всех из них прошли оригинальные праздничные акции, флешмобы, необычные парады и выступления.

Центром праздника в Гродненском районе стал Скидель. В городе-спутнике Гродно церемонию зажжения новогодних огней проводили впервые. Горожане инициативу поддержали. Многие из них присоединились к шествию Дедов Морозов и Снегурочек: участвовать мог любой желающий в костюме сказочного персонажа.

Возглавил шествие символ наступающего года, причем свинья ехала на велосипеде. Выбор транспортного средства, объясняют жители города, не случаен: в Скиделе очень развито велодвижение.

Горожане присоединились к акции по совместному исполнению одной из главных новогодних песен "В лесу родилась елочка". Все собравшиеся на площадке у молодежного центра поучаствовали в танцевальном флешмобе. Его движения горожанам предложили выучить заранее, посмотрев специальный ролик в интернете.

Одной из изюминок праздника стало совместное украшение ели в городском сквере. Любой желающий мог повесить на нее старую игрушку или сделанное своими руками украшение.

"Мы уверены, что акция по включению праздничных огней станет для нашего города традиционной. Мы даже открываем своеобразную книгу рекордов. Посчитаем в этом году количество участников, число новогодних игрушек, длину хоровода и протяженность гирлянд и в следующем году постараемся превзойти достижения", - рассказала режиссер скидельского центра молодежи Кристина Данцевич. В Скиделе, как и во всей Гродненской области, праздничные огни на главной елке зажглись ровно в 17.30.

Как отметили в управлении культуры Гродненского облисполкома, праздничные мероприятия только начинаются. У главных елок будет организована выездная торговля. В выходные и праздничные дни запланированы концертные и интерактивные конкурсные программы.

Впервые в Гродненской области сразу в 7 районах откроются усадьбы Деда Мороза. Например, Дед Мороз по традиции поселится на Августовском канале. В качестве усадьбы он выбрал домик смотрителя на шлюзе Домбровка. Гостей ждут не только новогодние герои, познакомятся они с хранителем сказок и легенд Августовским Цмоком.

Своеобразным брендом Ивьевского района стала усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи. Вскоре хозяева сказочного леса у деревни Залейки начнут принимать гостей.

С 1 декабря начала работу усадьба Деда Мороза в эколого-информационном центре "В гостях у двенадцати месяцев", расположенного на берегу озера Свитязь в Новогрудском районе. Сразу несколько резиденций главного сказочного волшебника запланировано открыть в Ошмянском районе. В Зельвенском районе в одной из усадеб гостей будет принимать Лесной Хозяин, в другой - с детьми и взрослыми встретится Дед Мороз. Также будут открыты усадьбы зимнего волшебника в Сморгонском и Щучинском районах.-0-