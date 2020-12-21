Праздничные народные гуляния в Витебске пройдут на свежем воздухе

21 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Развлекательные рождественские и новогодние программы в Витебске из-за пандемии перенесены на открытые площадки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо г.Витебска "Двина" Лилия Резкина.

Традиционная развлекательная программа "Новый год в Золотом кольце" от творческого коллектива культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо г.Витебска "Двина" 25 декабря пройдет под открытым небом. "Пандемия заставила артистов выйти из замкнутых стен и перенести все гуляния на свежий воздух. На подворье комплекса маленькие и взрослые зрители смогут посмотреть театрализованную постановку. Главным ее героем станет Дед Мороз, который привезет с заснеженного Северного Полюса зимнюю новогоднюю сказку", - рассказала Лилия Резкина. Гостям праздника будет тепло и уютно, обещают работники культуры. А если холод все-таки возьмет свое, то отогреваться лучше у большого самовара со сладкими угощениями, приготовленными с пылу с жару поварами здешнего кафе.

В культурно-историческом комплексе на православное Рождество посетители смогут поучаствовать в веселых Колядах. Артисты подарят зрителям красочное представление. "С 24 декабря по 20 января у нас будет открыта выставка детских творческих работ "Рождественская сказка". Приглашаем витебчан посетить ее и увидеть, как много света и тепла несут самые долгожданные зимние праздники. Это настоящее рождественское чудо", - отметила Лилия Резкина.

Для жителей Витебска учреждения культуры города подготовили и другие праздничные программы на свежем воздухе. На площади Победы 25 декабря витебчан и гостей города ожидает культурно-спортивная программа "Зиму встречаем, весело играем". Размяться и посоревноваться за звание самого сильного и быстрого желающие смогут также в спортивном городке в пойме Витьбы.

Для тех, кому не сидится дома в новогоднюю ночь, на центральной площади Витебска будет организована концертно-развлекательная программа. Праздничный салют раскрасит витебское небо в 2 часа ночи.

Самых стойких жителей города приглашают на площадь Победы уже в полдень 1 января, где с небольшим перерывом будут проходить веселые игры и конкурсы.

Если погода будет благоприятствовать, то витебчане смогут в любой день покататься на открытых ледовых катках. Пункты проката откроют рядом с ними. Планируется организовать их работу до 9 или 10 вечера в зависимости от дня недели.

Провести активно и с пользой выходные и праздничные дни можно в комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии в Мазурино. Здесь пройдут спортивные и конкурсные программы для всей семьи. Пункт проката спортинвентаря также будет открыт для желающих.-0-