Праздничный концерт состоится 9 мая на площади Победы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт состоится 9 мая в 21.30 на площади Победы, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Концерт "Во славу общей Победы!" является продолжением телепроекта "Площадь Победы", который ежегодно проходит вечером 9 мая. "Одним из самых ярких событий во время подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы стала инициированная Беларусью международная акция "Во славу общей Победы!", которая объединила все районы Беларуси, города-герои России и Украины, зарубежные страны. Праздничный концерт станет творческим воплощением благородных идей этой акции. Его основой будет музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске", - рассказали в Министерстве культуры.

Перед зрителями выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы и исполнители, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые таланты - лауреаты национальных и международных конкурсов.

Режиссерско-постановочная группа во главе с лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства Александром Вавиловым проделала огромную работу по поиску песен о городах-героях. Среди них есть те, которые станут открытием для молодых слушателей и подарят много теплых воспоминаний ветеранам, а также произведения современных авторов, отражающие их память о подвиге дедов и прадедов. Финальным аккордом станет песня "День Победы".

"Благодаря возможностям телевидения праздничный концерт придет в каждый белорусский дом и станет, мы надеемся, подарком прежде всего для ветеранов и членов их семей. Трансляция будет показана на телеканале "Беларусь 1", - добавили в ведомстве.-0-