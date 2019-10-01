Праздник безопасности для пенсионеров организуют спасатели в Гомеле

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Праздник безопасности для пенсионеров организуют сегодня спасатели в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Проект "Спасем. Сбережем. Сохраним и Расскажем о безопасности", в названии которого угадывается аббревиатура СССР, нацелен на жителей региона пенсионного возраста. В программе - мероприятия, соответствующие атмосфере того времени. Так, гости праздника смогут проявить себя в интеллектуальной игре "Брейн-ринг" и ответить на вопросы о безопасности с помощью эпизодов из советских фильмов, побывать на экскурсии в музее пожарного дела. Приветом из СССР также станет приглашение сыграть в домино и городки.

Учитывая возраст участников, для них будет организована еще одна актуальная площадка, на которой представители Красного Креста дадут полезные советы по сохранению здоровья. Будет возможность пройти тест на уровень сахара в крови.

Одна из самых ярких зон - фотосессия с пожарными ретроавтомобилями. Перед фото на память дамам предложат сделать укладку и макияж бесплатно.

Всех желающих ждут в Центре пропаганды безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью по ул. Карбышева, 4а. В областном управлении добавили, что работники МЧС с целью предупредить трагедии на пожарах с участием пожилых граждан постоянно в составе смотровых комиссий обследуют домовладения, проводят с хозяевами разъяснительные беседы и дают рекомендации по устранению выявленных нарушений.-0-