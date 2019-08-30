Праздник для школьников "Город в безопасности" устроят 1 сентября в Витебске

30 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Праздник "Город в безопасности" устроят для юных витебчан в Парке Победителей 1 сентября. Широкомасштабное мероприятие станет первым в регионе событием десятидневной республиканской акции "Единый день безопасности", сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Насыщенная программа включает показательные выступления, в том числе демонстрацию ликвидации чрезвычайных ситуаций на суше и воде, воздушное десантирование, мастер-классы по оказанию первой помощи, интерактивные обучающие площадки, байкер-шоу, брейк-данс-шоу, лазертаг-биатлон, шоу трансформеров, битву роботов и замков, турнир по поеданию сосисок, аквагрим-зоны, флешмобы, конкурсы от развлекательных центров города и многое другое. Помогут создать праздничную атмосферу лучшие детские танцевальные и вокальные студии Витебска.

Основные организаторы мероприятия - региональные подразделения МЧС, ГАИ, БОКК. Свой вклад внесли и другие организации и общественные объединения.-0-