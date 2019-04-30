Празднование 1 Мая в столице начнется с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда - 1 Мая, в Минске начнутся с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой" в 11.00, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

После церемонии возложения в небо запустят белых голубей - символ мира и труда. Основной площадкой праздника станет парк Победы. Гостей поздравят представители ФПБ, Министерства труда и социальной защиты, городских властей, трудовых коллективов.

В этом году отраслевые профсоюзы представят интерактивные площадки, благодаря которым все желающие смогут узнать много интересного о разных профессиях и даже примерить на себя некоторые из них. Например, оказать первую медицинскую помощь, научиться резьбе по дереву, посидеть за рулем новенького эксклюзивного электробуса или аварийно-восстановительного автомобиля и даже подоить корову.

Для гостей праздника будут организованы тематические фотозоны, дегустационные площадки, мастер-классы, ярмарки, детский батутный городок.

Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, пройдут по всей стране.-0-