Празднование 1 Мая в столице начнется с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда - 1 Мая, в Минске начнутся с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой" в 11.00, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.
После церемонии возложения в небо запустят белых голубей - символ мира и труда. Основной площадкой праздника станет парк Победы. Гостей поздравят представители ФПБ, Министерства труда и социальной защиты, городских властей, трудовых коллективов.
В этом году отраслевые профсоюзы представят интерактивные площадки, благодаря которым все желающие смогут узнать много интересного о разных профессиях и даже примерить на себя некоторые из них. Например, оказать первую медицинскую помощь, научиться резьбе по дереву, посидеть за рулем новенького эксклюзивного электробуса или аварийно-восстановительного автомобиля и даже подоить корову.
Для гостей праздника будут организованы тематические фотозоны, дегустационные площадки, мастер-классы, ярмарки, детский батутный городок.
Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, пройдут по всей стране.-0-
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