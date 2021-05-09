9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы в Минске завершилось фейерверком, сообщает БЕЛТА.

Торжества начались с возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске. В церемонии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, высшие должностные лица, руководители госорганов, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, представители молодежных и детских организаций, общественных объединений.

Во всех районах столицы 9 мая прошли праздничные концерты, были организованы интерактивные площадки, выставки военной техники и вооружения, работали традиционные полевые кухни.

На площади Государственного флага прошло торжественное чествование государственных символов - герба и флага. По окончании состоялся пролет вертолетов с изображением Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь, а затем самолетов Министерства обороны.

Вечером на площади Победы состоялся праздничный гала-концерт "Подвиг народа бессмертен". Он был построен в форме высокотехнологичного шоу, на сочетании визуальных эффектов и спецэффектов использования хроникальных фотографий и видеокадров. В основу сюжета концерта были положены героические истории объединения белорусов для борьбы с врагом, подвиги людей разных профессий и социальных групп, благодаря которым мы сейчас живем в мирной стране. В программе приняли участие популярные белорусские исполнители и творческие коллективы.

Праздничные акции, концерты, шествия и другие мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы прошли также во всех регионах страны.

Фейерверк 9 мая прогремел в пяти точках столицы: в парках имени Янки Купалы, имени Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной в микрорайоне Дрозды и у культурно-спортивного комплекса "Чижовка-Арена". Таким образом, за действом могли наблюдать максимальное число жителей и гостей Минска. Фейерверки и салюты были даны и в областных центрах страны.-0-