Предложения от 13 организаций ждут минчан на электронной ярмарке вакансий 15-17 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 15-17 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Свыше 400 вакансий представят 13 столичных организаций, в числе которых Минский моторный завод, Минский автомобильный завод, РУП "Белмедпрепараты", ОАО "Интеграл", Минский мясокомбинат.