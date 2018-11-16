Предприятие сельхозмашиностроения "Цзуншень-Гомель" намерено в 2019 году расширить линейку продукции

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. СП ООО "Хэбэйское предприятие сельскохозяйственного машиностроения "Цзуншень-Гомель" намерено в следующем году расширить линейку производимой продукции. Об этом шла речь сегодня на встрече делегации правительства уезда Вэйсян (провинция Хэбэй, КНР) и представителей СП с руководством Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие с совместным капиталом ОАО "Гомсельмаш" и китайской промышленной корпорации "Цзуншень" сегодня выпускает в КНР кормоуборочные, початкоуборочные машины. Как отметил первый заместитель главы Народного правительства уезда Вэйсян Ван Чанджи, уже к апрелю следующего года СП намерено расширить линейку продукции. "В частности, ассортимент пополнят кормоуборочные комбайны мощностью 290 лошадиных сил и 450 лошадиных сил. Кроме того, уже собрана пробная партия комбайнов нового класса мощностью 250 лошадиных сил", - пояснил первый замдиректора департамента региональных продаж ОАО "Гомсельмаш" Игорь Короткевич. Он также напомнил, что рамочное соглашение о намерении создания предприятия было подписано в 2014 году, в 2015-м - стратегическое соглашение о создании предприятия. Производство продукции начато с 2016 года. За три года выпущено порядка 500 кормоуборочных и початкоуборочных комбайнов из машинокомплектов "Гомсельмаша". Продукция реализуется на рынке КНР.

При поддержке правительства уезда Вэйсян был построен новый корпус, производственные возможности которого позволят выпускать 1,5 тыс. комбайнов в год. В планах китайских партнеров - строительство еще одного корпуса, что расширит производственные мощности до 3 тыс. комбайнов.

В беседе с журналистами Игорь Короткевич отметил, что рынок Китая, в том числе сельскохозяйственный, динамично развивается. "Постоянно меняются тенденции, требования потребителей, направления. Чтобы идти в ногу со временем, надо иметь гибкие возможности в производстве. И у "Гомсельмаша" такие возможности есть. Наш научно-технический центр комбайностроения сегодня может предложить любую номенклатуру техники, которая востребована в Китае", - добавил он.

Ван Чанджи выразил надежду, что сотрудничество с "Гомсельмашем" будет способствовать развитию партнерских связей в других сферах. Эту мысль поддержал и заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Андреев. Он привел пример, когда промышленное взаимодействие между Гомелем и китайским Харбином привело в дальнейшем к установлению побратимских связей.

Завтра на "Гомсельмаше" продолжатся коммерческие переговоры с китайскими партнерами, уже обсуждены технические вопросы, перспективы модернизации машин, которые производятся на СП, выпуска новых комбайнов, согласовывается программа производства на следующий год.-0-