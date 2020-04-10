Предприятия Гомельской области открывают новые производства и наращивают выпуск защитных средств

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области наращивают выпуск защитных средств и антисептиков, открывают новые производства. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе предпринимаются все профилактические меры, чтобы не допустить массового распространения вирусных заболеваний среди населения, а также свести к минимуму риск заражения врачей, которые помогают пациентам с COVID-19.

Налажена четкая межведомственная работа. "Облисполком совместно с облздравом ведет постоянный мониторинг ситуации. На особом контроле - вопрос обеспечения индивидуальными средствами защиты медицинских работников, а также удовлетворение спроса людей на маски и антисептики", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Промышленный сектор региона своевременно отзывается на потребность в этих средствах. "Оперативно налажено производство масок. К их пошиву приступили наши основные предприятия легкой промышленности - ОАО "8 Марта", "Коминтерн", "Речицкий текстиль", а также "Жлобинская швейная фабрика". Привлекли и частные структуры. Ежедневно наращиваем объемы выпуска. Если на минувшей неделе производили 60 тыс. штук, то сейчас - 141 тыс., стоит задача увеличить до 170 тыс.", - рассказал губернатор. В производстве масок используются марля и нетканые материалы.

На "Коминтерне" приступили к пошиву защитных комбинезонов для медработников. "Изготовлено 2,4 тыс. штук. Думаю, сможем полностью обеспечить потребность в них", - отметил Геннадий Соловей.

В области начато производство дезинфицирующих средств. Их выпуск освоили предприятия, которые ранее не специализировались на этой продукции. В частности, Калинковичский завод бытовой химии. "Здесь за вчерашний день выпустили первые 2 т дезинфицирующих материалов. Поставлена задача производить до 10 т в сутки. Эти антисептики уже поставляются в сеть РУП "Фармация" в таре различной емкости с учетом потребностей людей и предприятий (от 0,5 до 10 л)", - сказал губернатор.

По словам председателя облисполкома, в воскресенье 12 апреля запускается новое производство на ОАО "Радамир" в Речицком районе, где планируют выпускать до 5 т дезинфицирующих средств в сутки. "Идет наладка оборудования, сегодня должны быть подписаны все документы - и в воскресенье начинаем производство", - уточнил он.

Власти области оказывают финансовую поддержку для дополнительного оснащения поликлиник и больниц. "Ежедневно контролируем ситуацию с облздравом. На сегодня Br3,1 млн направлено на приобретение 19 аппаратов ИВЛ, 13 гемодинамических мониторов, 30 кислородных ингаляторов и другого оборудования. Один из приоритетов - экипировка и средства защиты для работников сферы здравоохранения, только на эти цели направлено Br2 млн. При возникновении потребности в чем-либо изыскиваем дополнительные средства в бюджете на эти статьи расходов. Это четкая позиция облисполкома. Отдельная благодарность Гомельской мясо-молочной компании, общественным организациям, частным предприятиям, торговым сетям, вузам и волонтерам, неравнодушным людям, которые находят возможность поддержать медработников в сложившейся ситуации. Работа, которая проводится в регионе по предотвращению распространения и профилактике коронавирусной инфекции, должна дать положительный эффект", - резюмировал Геннадий Соловей.-0-