Предприниматель купил неиспользуемое здание сельсовета в Столинском районе

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На организованных комитетом "Брестоблимущество" электронных торгах сегодня проданы два объекта неиспользуемой коммунальной собственности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Предпоследние торги месяца проходили на площадке Белорусской универсальной товарной биржи и оказались результативными. На продажу было выставлено 7 лотов, все - со снижением цены на 80%. Предварительный интерес у потенциальных покупателей вызвали два объекта, которые в итоге и ушли с молотка.

Одноэтажное кирпичное здание сельсовета 1971 года постройки в агрогородке Струга Столинского района продано единственному участнику торгов по начальной цене, увеличенной на 5%, за Br3,2 тыс. Новым собственником недвижимости стал индивидуальный предприниматель. Объект административно-хозяйственного назначения имеет широкий спектр использования - под размещение объектов торговли, оказание бытовых услуг, ведение личного подсобного хозяйства.

Новый владелец появился и у здания котельной в деревне Кончицы Пинского района. Капитальное строение 1992 года постройки площадью около 472 кв.м приглянулось местному жителю. Он также оказался единственным претендентом и приобрел объект с увеличением начальной цены продажи на 5% - за Br4,3 тыс.

До конца месяца "Брестоблимущество" планирует провести еще один аукцион, который назначен на 30 июля. На продажу выставлен комплекс строений из здания школы, мастерских, теплицы, овощехранилища, насосной в городе Коссово Ивацевичского района. Цена продажи снижена на 80% и составляет Br4,2 тыс.-0-