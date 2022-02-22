Председатель комиссии в Гродно: первой у нас голосует молодежь

22 февраля, Гродно. /БЕЛТА/. В Гродно стартовало досрочное голосование, об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

В областном центре торжественно открыли участок для голосования №65. Жители города пришли для того, чтобы сделать выбор по внесению дополнений и изменений в Конституцию Беларуси.

"Очень изменился электорат нашего участка. Стало больше молодого населения. И сегодня особенно приятно, что первой у нас голосует именно молодежь. У нее все впереди. Ей строить будущее нашей страны", - рассказала Светлана Сергейко, председатель участковой комиссии №65 Гродно.

"Я впервые голосую сегодня. Понимаю всю важность референдума. Ведь сегодня мы делаем выбор в пользу того, каким будет наше будущее. Я ознакомился с предложениями, которые предлагают внести в Конституцию. И больше всего мне пришлась по душе новелла, которая касается сохранения исторической памяти. Это важно. И без этого невозможно строить будущее", - поделился мнением Алексей Кононович, учащийся Годненского государственного политехнического колледжа.

Всего в Октябрьском районе Гродно будут действовать 68 участков для голосования. Сегодня открылись 64. Еще 4 будут работать в учреждениях здравоохранения, они откроют свои двери в основной день голосования 27 февраля.-0-

Фото Леонида щеглова