Председатель Миноблисполкома вручил подарок школьнице из Жодино

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня подарил айфон девятикласснице Марии Шагойко из Жодино за успехи в учебе и творческой деятельности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Новый год - волшебный праздник. Хочется сделать его прекрасным для всех, поэтому надеюсь, что подарок поможет ей успешно реализовывать творческий потенциал и в дальнейшем. Уверен, что за старательными и неравнодушными людьми - будущее нашей страны", - сказал Александр Турчин.

Для вручения ценного подарка школьницу выбрали неслучайно: несмотря на юный возраст, Мария Шагойко уже достигла немалых успехов в вокальной деятельности, которую осваивает в театре песни "Орфей". На постоянной основе она участвует в городских, областных и республиканских мероприятиях, стала лауреатом международных конкурсов и фестивалей. "Сюрпризы всегда радуют, а сегодня особенно. Сейчас меня одолевают эмоции. Действительно, под Новый год случаются самые настоящие чудеса, - отметила Мария Шагойко. - Спасибо Александру Генриховичу за внимание и поддержку. Понимаю, что меня выбрали из большого количества детей, поэтому чувствую ответственность, стремиться к развитию я теперь точно буду еще сильнее".

Кроме вокальной деятельности, Мария пишет информационные заметки и статьи в средства массовой информации, сценарии концертных программ и театрализованных представлений, готовит реквизит и оформляет сцену. Она уже выступила сценаристом и режиссером-постановщиком мюзикла "Алиса в стране чудес" и написала сценарий театрализованного представления "Главный праздник - День Победы", премьера которого состоялась 9 мая на площади Дворца культуры "БЕЛАЗ".-0-