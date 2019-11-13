Председатель Минского городского избиркома рассказал, какие ошибки допускали кандидаты в депутаты

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько кандидатов в депутаты от Минска на этапе агитации допустили ряд грубых ошибок, за что были сняты с гонки за депутатское кресло. Подробности сообщил сегодня журналистам председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этапе сбора подписей было зарегистрировано 123 кандидата в депутаты, однако продолжили баллотироваться 114 человек. Несколько из них снялись сами. Кого-то снимали из-за нарушений при сборе подписей. Также комиссия отказала части кандидатов по той причине, что на этапе агитации были допущены грубые нарушения. Например, кандидат в депутаты не ушел в отпуск, хотя это прописано в избирательном законодательстве. Или издал и оплатил печатную продукцию не из избирательного фонда, раздавал печатную продукцию без выходных данных. Нарушением было и то, что в фонд были зачислены денежные средства от иностранных резидентов", - рассказал Дмитрий Шевцов.

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