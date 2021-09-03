Председатели судов Минской области в сентябре проведут прямые телефонные линии

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатели некоторых судов Минской области в сентябре проведут прямые телефонные линии. Это следует из информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, 3 сентября, с 10.00 до 11.00 проведет прямую телефонную линию председатель суда Логойского района Александр Рыбаков. Звонить можно по номеру (801774) 7-84-48.

Председатель суда Клецкого района Елена Гостеева проведет прямую телефонную линию 9 сентября. Обратиться можно будет с 9.00 до 11.00 по номеру (801793) 6-88-81. На следующий день с 10.00 до 12.00 она проведет выездной прием граждан и юридических лиц в помещении Краснозвездовского сельского исполнительного комитета по адресу: Минская область, Клецкий район, агрогородок Яновичи, ул.Парковая, 1. Желающим попасть на прием предварительно нужно записаться по телефону (801793) 5-00-74.

В этот же день, 10 сентября, с 9.00 до 10.00 проведет прямую телефонную линию председатель суда Стародорожского района Наталья Зык. Звонить можно по номеру (801792) 5-54-78.-0-