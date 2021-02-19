Представитель Мозырского НПЗ: важен настрой на конструктивную работу

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важен настрой на конструктивную работу и сохранение независимости страны. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА заместитель гендиректора по идеологической работе, персоналу и социальному развитию Мозырского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Тетерук. Он сегодня вместе с представителями предприятий, входящих в Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей, побывал на экскурсии во Дворце Независимости.

Заместитель гендиректора рассказал о том, что предприятие успешно работает, несмотря на трудности минувшего года, в том числе связанные с пандемией коронавируса. "Более чем пятитысячный коллектив справляется с поставленными задачами, минувший год сработали с прибылью, все намеченные показатели выполнены, - отметил он. - У работников достойная зарплата". Около 70% произведенной продукции НПЗ поставляет на экспорт в примерно 20 стран мира.

Делясь впечатлениями от экскурсии по Дворцу Независимости, Геннадий Тетерук подчеркнул: "Это место, которое подчеркивает величие государства. Над созданием Дворца Независимости трудились белорусские мастера, которые отразили национальные традиции, культуру и историю. Мы этим гордимся. Гордимся своей страной, которую надо сохранить независимой".-0-