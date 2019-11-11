Представителей из четырех стран объединит Gomel Fest

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители четырех стран соберутся на международном фестивале искусств Gomel Fest-2019, который пройдет в Гомеле 14-16 ноября в Городском центре культуры, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Как отметили организаторы, все их ожидания были превзойдены уже на стадии приема заявок. Так, в первый же год фестиваль подтвердил свой международный статус. "В Gomel Fest примут участие конкурсанты из Молдовы, Украины, России и всех областей Беларуси", - пояснили собеседники.

Конкурсная программа включает пять номинаций: вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. На суд зрителей и жюри участники представят 50 танцевальных номеров разных жанров, более 60 инструментальных композиций, свыше 30 постановок от театров и мастеров художественного слова, 35 работ юных художников и 200 вокальных произведений. Так, подали заявки танцевальные и инструментальные коллективы, где старшему участнику далеко за 80. Со своим творчеством познакомит оркестр учителей из СШ №67 Гомеля. Среди конкурсантов автор и исполнитель песен под гитару 63-летняя Тамара Школяр, поющая в академической манере 5-летняя Анастасия Сыромако. Экспериментальные театры, народные, современные, эстрадные и академические коллективы, вокальные хоры и cover band - насладиться выступлениями сможет даже самый взыскательный зритель.

"Несмотря на то, что Gomel Fest проходит впервые, он уже претендует на большое количество рекордов. Уверен, данный проект сможет подарить рекордное количество улыбок, хорошего настроения, творчества, а лучшим участникам - заслуженные награды и призы", - добавил автор и координатор Gomel Fest Александр Лавринович.

Одна из основных целей феста - содействие творческому развитию и исполнительскому мастерству участников, объединение детей и молодежи из разных уголков страны с помощью искусства, совершенствование художественного и эстетического вкуса подрастающего поколения. Также мероприятие нацелено на поиск и продвижение творческих коллективов и сольных исполнителей, сотрудничество и обмен опытом между коллективами.

Среди организаторов мероприятия - Городской центр культуры при поддержке управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Вход на Gomel Fest свободный.-0-