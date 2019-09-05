Представители 18 стран участвуют в форуме побратимов и партнеров Бреста

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители 18 стран принимают участие в открывшемся сегодня II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Об этом сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы впервые проработали формат форума городов-побратимов. Эта площадка себя оправдала. Сегодня к нам прибыло около 40 делегаций, представляющих 18 стран, планируется к подписанию 21 соглашение. Хорошая преамбула в преддверии празднования тысячелетия", - отметил Александр Рогачук.

В форуме принимают участие представители государственных органов власти и деловые круги из России, Польши, Латвии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Китая и других стран.

Во время мероприятия будут подписаны соглашения в сферах промышленности, транспорта, высоких технологий, образования, культуры, туризма (включая медицинский). В частности, будут закреплены договоренности о создании в Бресте IT-кластера. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина нашел себе нового партнера в Болгарии. Договор о взаимодействии заключат Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Прешовская региональная торгово-промышленная палата (Словакия).

"Брест - город интересный для инвестиций, развития промышленности. Кроме этого, на форуме обсуждаем новые точки роста: IT-сектор, туризм. В вопросах экономического взаимодействия нужно соответствовать вызовам времени", - подчеркнул мэр Бреста. Он обратил внимание, что на первом форуме побратимов и партнеров были заключены договоры примерно на $2 млн в эквиваленте, сейчас уже подтверждены контракты на сумму более $3 млн.

Брестский горисполком и администрации районов заключат соглашения о сотрудничестве и с регионами Польши, Латвии и Болгарии. "Межрегиональное сотрудничество используем как элемент диверсификации экспорта, уменьшаем риски моноэкспорта. Это очень важно. Постепенно география поставок увеличивается, сейчас торгуем более чем с 80 странами", - сказал Александр Рогачук.

Программа экономического форума разделена на четыре блока: торгово-промышленный, транспортно-логистический, строительный и социальный. Для участников организуют переговоры в формате В2В, они смогут посетить предприятия и организации города.

Мероприятие проходит накануне официальных торжеств по поводу тысячелетия областного центра.-0-