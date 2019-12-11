Представители дорожного хозяйства Магнитогорска изучают опыт по благоустройству Гомеля

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители дорожного хозяйства Магнитогорска заинтересованы в изучении опыта по благоустройству Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Делегация из российского Магнитогорска прибыла в Гомель для ознакомления с практикой содержания и благоустройства территорий в областном центре. В зоне внимания - наработки предприятий жилищно-коммунальной сферы. В программе - посещение коммунального автомобильного унитарного предприятия по содержанию дорог "ГорСАП", "Спецкоммунтранса", очистных сооружений КПУП "Гомельводоканал", демонстрация коммунальной техники.

Заместитель главы Магнитогорска по дорожному хозяйству Юлий Элбакидзе впервые в областном центре. "Хотелось ознакомиться с опытом по благоустройству, увидеть все своими глазами. Много наслышаны о нем. С первого взгляда видно, что город содержится достойно. Приятно удивили чистые дороги и улицы. Интересует системы уборки и содержания улично-дорожной сети, раздельного сбора мусора, работа полигона ТБО, деятельность водоканала", - поделился он. В течение дня делегация планирует пообщаться с представителями коммунальных предприятий. По словам Юлия Элбакидзе, есть намерение применить что-то из наработок гомельских коллег в Магнитогорске.

При заочном экскурсе во время официального приема генеральный директор коммунального производственного унитарного предприятия "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго рассказал, что в структуру КПУП входят 17 предприятий, ответственных за содержание жилфонда и дорожно-мостового хозяйства, благоустройство и озеленение районов города, водоснабжение.

Среди последних новшеств - внедрение системы раздельного сбора мусора в секторе индивидуальной застройки. Хозяевам частных домов под ответственное хранение и пользование выдаются специальные контейнеры. По графику отходы вывозятся. На ближайшее время стоит задача реализовать эту схему на 100% частного жилого массива.

На балансе городских служб находится 570 км дорог, 80% которых - с асфальтобетонным покрытием. Коммунальные жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия обслуживают 7 млн кв.м жилфонда.

Как рассказал первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков, недавно Гомелю вручили вымпел победителя смотра-конкурса санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси в номинации "Города областного подчинения" по итогам 2018 года. Это пятая подобная награда и признание областного центра за последние восемь лет. Между тем, по словам первого зампредседателя, останавливаться на достигнутом власти города не намерены.-0-