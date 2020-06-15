Премии Гомельского облисполкома вручили лучшим студентам вузов региона

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пятерым студентам из вузов Гомельской области, достигшим высоких показателей в интеллектуальной и общественной деятельности, вручили сегодня ежегодные премии облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди лауреатов премии - дипломанты международных и республиканских конференций, конкурсов, активные участники научно-исследовательской и общественной деятельности. Многие из них имеют десятки научных публикаций. Это лучшие из лучших, гордость области", - подчеркнул на церемонии начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов. Он выразил уверенность, что сегодняшние лауреаты будут активно развиваться и дальше, достигнут новых высот в своих направлениях.

Так, студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Ангелина Аксенчикова-Бирюкова является победителем II Республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку, имеет 29 публикаций, 10 из которых изданы за рубежом. "Я активно интересуюсь сотрудничеством Беларуси и Китая. Четыре года изучаю китайский язык, большая часть моих работ связана с ним. Также совмещаю учебу в университете, написание научных работ с преподаванием китайского в школе", - рассказала девушка.

Маргарита Кравченко из Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого - автор проекта "Автобус предсказаний", который вошел в число лучших на республиканском молодежном конкурсе "100 идей для Беларуси". Студентка участвовала в проекте "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала", стартап-школе Be Clever With Politekh. "Приятно, когда твои труды получают высокую оценку. Ведь за каждым результатом стоит большая кропотливая работа, определенные трудности, постоянные поиски чего-то нового", - отметила она.

На счету студентки Белорусского государственного университета транспорта Анастасии Корнеевой победа в номинации "Визуальный свет" на международной выставке современного визуального творчества студентов "Грани творчества", на областном этапе республиканского конкурса "АрхНовация" (номинация "Архитектурное макетирование"). Девушка участвует в смотрах-конкурсах по благоустройству дворовых территорий, в волонтерских акциях по восстановлению и исследованию памятников архитектуры.

Награду вручили сегодня и Василисе Буздалкиной, представляющей Гомельский государственный медицинский университет. Она дипломант республиканских конкурсов научных работ студентов, на счету девушки 11 печатных работ.

Не единожды становился участником республиканских студенческих научно-практических конференций и студент Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина Вадим Приходько. Он является одним из авторов историко-биографического проекта "Дети войны", который признали лучшим на областном этапе республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" в минувшем году.

Премию Гомельского облисполкома вручают с 2005 года. Ее обладателями становятся самые достойные из многотысячного студенчества региона.-0-