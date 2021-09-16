Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 16 сентября 2021
Минск Ясно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:20 Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах Регионы
13:59 Гражданина Украины будут судить за участие в протестных акциях в Минске Происшествия
13:37 Доллар и евро на торгах 16 сентября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:26 Гродно передали 13 новых автобусов и универсальную коммунальную технику Регионы
13:25 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей Общество
13:20 ФОТОФАКТ: На площади Победы учащиеся несут Вахту Памяти Регионы
13:15 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные Общество
13:10 На пр.Независимости в Минске автомобиль врезался в столб и повалил его на проезжую часть Происшествия
13:08 В Минске открылась фотовыставка о детях с инвалидностью в школе Общество
13:03 В Махачкале 16 детей госпитализировали после отравления В мире
13:02 Перенесшие вирус Эбола могут оставаться заразными в течение 5 лет - ученые В мире
12:59 Пинскую детскую школу искусств открыли после капитального ремонта Регионы
12:59 Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам Регионы
12:48 Митьковская: Беларусь за 20 лет совершила прорыв в кардиологии и кардиохирургии Общество
12:47 Сборная Беларуси опустилась на 90-е место в рейтинге ФИФА Спорт
12:42 Ремонт жилья, кредитные вопросы - Соловей провел прием граждан в Добруше Регионы
12:37 Мясникович заявил о готовности ЕАЭС развивать отношения с Таджикистаном во всех форматах Экономика
12:35 Полиция проводит эвакуацию в одном из районов Овьедо из-за сообщения о бомбе на парковке В мире
12:32 В Минске до 2025 года планируется реконструировать около 20 мостов Общество
12:27 В Бресте закладчик гашиша и марихуаны получил 6,5 года колонии Происшествия
12:26 Житель Сморгони на приусадебном участке выращивал коноплю Происшествия
12:22 Лесные пожары в Австралии привели к "цветению" Южного океана В мире
12:21 Соловей: в Гомельской области есть все ресурсы для дальнейшего внедрения передовых технологий Регионы
12:15 ГПК: за сутки польские пункты полностью не выполнили договоренности по пропуску грузового транспорта Общество
12:15 Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы Общество
12:09 В Беларуси за 5 лет планируется реконструировать 500 км дорог республиканского значения Общество
12:06 В России за сутки выявили 19 594 случая заражения COVID-19 В мире
12:00 Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22 Спорт
11:49 В Минске при столкновении двух легковушек пострадал водитель Происшествия
11:47 Частное предприятие в Шкловском районе несколько лет выплачивало зарплату в конвертах Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
16 сентября 2021, 12:59

Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премии Минского городского Совета депутатов вручили 100 лучшим столичным школьникам сегодня в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественном мероприятии собрались учащиеся, которые стали победителями республиканских и международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, спортивных соревнований, а также дети с творческими достижениями в различных областях искусства.

"В преддверии Дня народного единства проходит чествование талантливых, способных и трудолюбивых ребят. Они - будущее страны. Не удивлюсь, если здесь сидит будущий руководитель столицы, крупного предприятия, учреждения здравоохранения. За их старания и вклад в развитие страны сегодня им будут вручать традиционные премии, которые стали хорошей и необходимой традицией. Ведь именно поддержка способствует личностному росту и развитию. Уверен, что такие награды станут для детей дополнительной мотивацией, а также надеюсь, что после мероприятия они поймут: большие победы начинаются с маленьких достижений", - сказал председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

За спортивные и творческие достижения премии получили 27 учащихся, а за достижение высоких результатов в интеллектуальных состязаниях разного уровня - 73. Каждый из них получит по пять базовых величин.

Среди награжденных - девятиклассник Владимир Пискур из гимназии №33. Парень - активный участник научно-практических конференций, победитель всех этапов республиканской олимпиады по географии. "Предметом увлекся давно. Началось все с того, что понравилось изучать карты и схемы, после стал заниматься исследованием атмосферы, влияния на нее различных станций и производств. Здесь важно выразить благодарность моему педагогу по географии Ирине Михайловне Лукашевич, которая заметила мое увлечение и вложила много сил, чтобы я продолжил развиваться в этом направлении, участвовал в конференциях и олимпиадах. Приятно, что мои старания оценили. Видно, что ты нужен стране, хочется работать на благо государства. Планирую это делать в будущем, когда стану учителем географии", - отметил премиант.

Премию Мингорсовета также получил студент инженерно-экономического факультета БГУИР Максим Суворов. Еще недавно, будучи школьником, он принимал участие в научно-практических конференциях, проекте "100 идей для Беларуси". "Нравится белорусский язык, всегда стремился распространять его среди детей и подростков. В свое время решил с другом создать специальную платформу "Беларуская мова вучням (БМВ)", чтобы сделать его изучение более удобным. Приложение позволяет изучать школьную программу как в классе, так и дистанционно. В нем размещен теоретический материал, задания по орфографии и морфологии в разных форматах, есть элементы дополненной реальности, голосовой помощник. Все это оценили, мне приятно. Надеюсь, приложение привлечет белорусов и станет им помощником в изучении родного языка", - рассказал студент.

Парень подчеркнул, что на данный момент платформа дорабатывается. В скором времени она появится в доступе в магазинах приложений Google Play и App Store.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск школы
Новости рубрики Регионы
Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах
Гродно передали 13 новых автобусов и универсальную коммунальную технику
Вахта Памяти на площади Победы ФОТОФАКТ: На площади Победы учащиеся несут Вахту Памяти
Фото из архива Пинскую детскую школу искусств открыли после капитального ремонта
Геннадий Соловей. Фото из архива Ремонт жилья, кредитные вопросы - Соловей провел прием граждан в Добруше
Геннадий Соловей Соловей: в Гомельской области есть все ресурсы для дальнейшего внедрения передовых технологий
Главное
Лукашенко: глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов
Лукашенко: обострение обстановки на западных границах ОДКБ стало опасной тенденцией
Кочанова: здоровье граждан было и остается приоритетным направлением соцполитики государства
10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон
Топ-новости
Лукашенко: миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ
Лукашенко обвинил Запад в неприкрытом лоббизме экономических интересов с помощью санкций
Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей
Новый "зеленый" проект первого ЭкоЛогичного банка – строительство станции дегазации
Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы
Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства
Более 7 тыс. паспортов нового образца выдано в Беларуси с 1 сентября
Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22
Орловский: белорусская таможня активно развивает цифровые технологии
В Беларуси за 5 лет планируется реконструировать 500 км дорог республиканского значения
В Беларусь прибыли на отдых и оздоровление 150 детей из Донецкой области
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
ГПК: за сутки польские пункты полностью не выполнили договоренности по пропуску грузового транспорта
Генпрокуратура: карта сожженных деревень по мере сбора новых доказательств будет корректироваться
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.