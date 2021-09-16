Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премии Минского городского Совета депутатов вручили 100 лучшим столичным школьникам сегодня в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественном мероприятии собрались учащиеся, которые стали победителями республиканских и международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, спортивных соревнований, а также дети с творческими достижениями в различных областях искусства.

"В преддверии Дня народного единства проходит чествование талантливых, способных и трудолюбивых ребят. Они - будущее страны. Не удивлюсь, если здесь сидит будущий руководитель столицы, крупного предприятия, учреждения здравоохранения. За их старания и вклад в развитие страны сегодня им будут вручать традиционные премии, которые стали хорошей и необходимой традицией. Ведь именно поддержка способствует личностному росту и развитию. Уверен, что такие награды станут для детей дополнительной мотивацией, а также надеюсь, что после мероприятия они поймут: большие победы начинаются с маленьких достижений", - сказал председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

За спортивные и творческие достижения премии получили 27 учащихся, а за достижение высоких результатов в интеллектуальных состязаниях разного уровня - 73. Каждый из них получит по пять базовых величин.

Среди награжденных - девятиклассник Владимир Пискур из гимназии №33. Парень - активный участник научно-практических конференций, победитель всех этапов республиканской олимпиады по географии. "Предметом увлекся давно. Началось все с того, что понравилось изучать карты и схемы, после стал заниматься исследованием атмосферы, влияния на нее различных станций и производств. Здесь важно выразить благодарность моему педагогу по географии Ирине Михайловне Лукашевич, которая заметила мое увлечение и вложила много сил, чтобы я продолжил развиваться в этом направлении, участвовал в конференциях и олимпиадах. Приятно, что мои старания оценили. Видно, что ты нужен стране, хочется работать на благо государства. Планирую это делать в будущем, когда стану учителем географии", - отметил премиант.

Премию Мингорсовета также получил студент инженерно-экономического факультета БГУИР Максим Суворов. Еще недавно, будучи школьником, он принимал участие в научно-практических конференциях, проекте "100 идей для Беларуси". "Нравится белорусский язык, всегда стремился распространять его среди детей и подростков. В свое время решил с другом создать специальную платформу "Беларуская мова вучням (БМВ)", чтобы сделать его изучение более удобным. Приложение позволяет изучать школьную программу как в классе, так и дистанционно. В нем размещен теоретический материал, задания по орфографии и морфологии в разных форматах, есть элементы дополненной реальности, голосовой помощник. Все это оценили, мне приятно. Надеюсь, приложение привлечет белорусов и станет им помощником в изучении родного языка", - рассказал студент.

Парень подчеркнул, что на данный момент платформа дорабатывается. В скором времени она появится в доступе в магазинах приложений Google Play и App Store.-0-