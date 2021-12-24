Премию "Дарование" вручат талантливым детям Пружанского района

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанах сегодня в 10-й раз вручат премию "Дарование" самым талантливым детям района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Праздничная церемония пройдет во Дворце культуры в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети". В этом году ежегодной премии Пружанского райисполкома удостоены 175 одаренных учащихся и 29 детских коллективов. Это победители и призеры всевозможных олимпиад, фестивалей, соревнований и конкурсов, достигшие высоких результатов в сферах образования и науки, культуры и искусства, спорте.

Ожидается, что ребят поздравит председатель райисполкома Юрий Бисун. На торжество также приглашены родители одаренных детей, им вручат благодарственные письма.

Премия "Дарование" Пружанского районного исполнительного комитета учреждена в 2012 году в целях морального и материального стимулирования, социальной поддержки детей и молодежи. За это время премии удостоены более 700 учащихся и 160 детских коллективов.-0-