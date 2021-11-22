"Превратить отходы в доходы". Караник рассказал о состоянии дел в регионе и перспективах развития

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область по итогам 10 месяцев этого года показывает уверенный экономический рост. Об этом заявил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. "Регион показывает уверенный рост - более 5% ВРП по итогам 10 месяцев этого года. Это лучший показатель среди регионов. Рост идет за счет промышленности. Был очень непростой год в сельском хозяйстве, но оно уже тоже начинает выравниваться", - сказал губернатор. По его словам, во время беседы с главой государства подробно обсуждались подходы, которые позволят в следующем году добиваться более значимых результатов в экономике. Речь шла также о новых инвестиционных проектах, в том числе в деревообработке. "В лесопользовании не может быть отходов. Даже ветки, которые остаются после основной рубки, должны использоваться в переработке, - подчеркнул Владимир Караник. - Мы должны использовать каждую возможность превратить отходы в доходы". Губернатор считает, что в целом в Беларуси объемы вырубки леса меньше, чем страна могла бы себе позволить: "Мы единственная республика бывшего Советского Союза, которая за время независимости нарастила объем лесов. Мы используем леса меньше, чем созревает, чем могли бы использовать. Но чтобы превратить лес в дрова, много ума не надо. Основная задача - это развитие высокомаржинальных производств". В этой связи Владимир Караник доложил главе государства о двух мебельных фабриках, которые строятся в Гродненской области. Введение их в эксплуатацию позволит увеличить переработку леса, нарастить экспорт не сырья, а готовой продукции.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!