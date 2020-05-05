Превышение уровня торговых надбавок выявили почти в 40 магазинах Могилевской области

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти в 40 магазинах Могилевской области выявили превышение уровня торговых надбавок на продовольственные и непродовольственные товары, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля Могилевской области.

"В апреле при контроле за состоянием потребительского рынка в Могилевской области проверили более 80 объектов розничной торговли. Нарушения были выявлены почти во всех магазинах", - отметили в комитете.

В некоторых в продаже отсутствовали отдельные виды отечественных товаров либо их было недостаточно. Кроме того, установлены факты продажи товаров с истекшим сроком годности.

По результатам мониторинга большинство выявленных нарушений и недостатков уже устранено. В отношении некоторых субъектов розничной торговли возбуждены административные процессы.-0-