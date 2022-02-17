Прибыльная работа ОАО "Гродно Азот" позволит вложить деньги в модернизацию

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финансовые результаты ОАО "Гродно Азот" за 2021 год позволят предприятию и дальше аккумулировать собственные источники для осуществления модернизации действующего производства. Об этом рассказал заместитель генерального директора предприятия по экономике и финансам Дмитрий Горошко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 2021 году предприятие отработало стабильно. Выполнены все доведенные ему показатели. "Нам удалось к концу года стабилизировать финансовое положение. Все показатели у нас вошли в норму. Более чем в три раза снизилась кредитная нагрузка благодаря хорошему финансовому результату", - добавил Дмитрий Горошко. В 2022 году предприятие чувствует себя уверенно, планирует так же эффективно отработать.

Спрос на продукцию ОАО "Гродно Азот" достаточно стабилен. Конъюнктура цен очень благоприятная была в 2021 году. "Сейчас с учетом того, что в основном сезонный спрос на удобрения немного снижается, цены тоже опускаются, но в течение 2022 года, по оценке аналитических международных агентств и нашей оценке, в принципе, цены будут на приемлемом для эффективной работы уровне", - отметил Дмитрий Горошко. Было добавлено, что 2020 год предприятие закончило с убытками. Но в 2021 году удалось перекрыть те убытки, которые были аккумулированы в предыдущие годы. 2021 год отработан с прибылью. И в истории завода он был на самом деле рекордным по финансовому результату.

Сейчас предприятие работает в первую очередь на внутренний рынок для обеспечения сельского хозяйства удобрениями в посевной период. Уже идет проработка вопроса о реализации продукции летом и осенью, "Гродно Азот" находится в процессе заключения контрактов.-0-

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Фото Леонида Щеглова