Модернизация цехов на "Гродно Азоте" позволит увеличить объемы производства аммиака до 2,1 тыс.т

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Модернизация цехов "Аммиак-3" и "Аммиак-4" на "Гродно Азоте" позволит увеличить объемы производства до 2,1 тыс. т в сутки. Об этом рассказал журналистам первый заместитель генерального директора ОАО "Гродно Азот" - главный инженер Сергей Силивоник, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На данном этапе модернизация вошла в активную стадию. Увеличение мощностей обоих цехов предусматривает рост на более чем 313 тыс. т в год аммиака товарного, который в перспективе можно переработать в другие минеральные удобрения. Это позволит выпустить дополнительно к существующему объему минеральных удобрений порядка 288 тыс. т в год в действующем веществе. На модернизацию цехов понадобится порядка $270 млн. Для этого будут использованы средства предприятия и внутренние кредитные ресурсы.

Сейчас получаются проектные решения - этот процесс завершится в июле и октябре соответственно. Появление дополнительных более 310 тыс. т аммиака на предприятии планируют трансформировать в карбамид. Поэтому параллельно с модернизацией двух цехов на ОАО "Гродно Азот" идет строительство цеха по производству карбамида на 1 тыс. т. Что позволит в будущем прибавить к существующим 900 тыс. т еще 330 тыс. т продукта.

Сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посетил ОАО "Гродно Азот". Во время посещения "Гродно Азота" премьер-министру доложили о ходе реализации инвестиционного проекта "Строительство азотного комплекса по проспекту Космонавтов, 100, в Гродно" и модернизации действующего производства.-0-