Примеры нематериального культурного наследия Минской области представят на выставке в столице

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка Минского областного центра народного творчества, посвященная нематериальному культурному наследию региона, откроется в художественной галерее центра в столице 12 сентября, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции собраны 12 элементов из разных уголков Минской области, в том числе 2, которые включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это колядный обряд "Цари" из деревни Семежево Копыльского района и торжества в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской ("Будслаўскі фэст" в Мядельском районе). Примечательно, что все 12 элементов выставляются вместе впервые.

"Презентация нематериального культурного наследия Беларуси широкой публике - всегда значимое, уникальное событие, - отметил ведущий методист областного центра народного творчества Игорь Желтков. - Нематериальное наследие как культурное явление не до конца оценено обществом, а порой и самими носителями этого наследия. Между тем именно оно является краеугольным камнем идентичности белорусов. Локальные сакральные и светские традиции, обряды, песни, танцы, ремесла вместе с языком, литературой, живописью делают объекты абстрактной живой и неживой природы конкретными нашими, белорусскими. И образ Беларуси (как пазл) складывается из таких элементов и объединяет нас в народ".

Посетить экспозицию можно до 13 октября.-0-