Проблем с приобретением масок в Минске нет - Ермак

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблем с приобретением масок в Минске не возникнет в связи с введением обязательного масочного режима, сообщила журналистам главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"По информации управления торговли Мингорисполкома, масок достаточно, причем различных, как бытовых, так и медицинских, во всей аптечной сети. Вы знаете, что в торговых центрах продают бытовые маски. Поэтому, я думаю, что проблем приобрести маски не будет", - сказала Светлана Ермак.

По ее словам, любая маска эффективна. "Мы не знаем, кто с нами находится в транспорте или торговом центре - больной человек или здоровый. Возможно, он уже находится на стадии вылечивания, но продолжает выделять вирус в окружающую среду. В любом случае все капли аэрозоля, которые исходят от каждого человека, задерживаются на маске. Везде развешаны памятки и агитационные материалы, поэтому предлагаем придерживаться этих правил, как правильно пользоваться масками и их снимать", - отметила главный санитарный врач Минска.

Светлана Ермак напомнила, что ответственность за свое здоровье прежде всего ложится на каждого человека. "Если человек заботится о своем здоровье, то он будет использовать маску", - подчеркнула она.

Масочный режим будет действовать в Минске до стабилизации эпидситуации. Что касается учебных заведений, то в детских дошкольных учреждениях и школах в масках должен находиться персонал. В вузах курсанты, студенты, слушатели должны использовать маски.

Главный санитарный врач Минска добавила, что сейчас рассматривается вопрос о введении персональной ответственности за отсутствие масок.

Как сообщалось, в Минске вводится обязательный масочный режим. Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.

В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.

С сегодняшнего дня в городе будет усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения вирусных инфекций и COVID-19. Руководители организаций всех форм собственности обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.-0-