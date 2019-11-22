Проблемы безопасности на транспорте обсудят участники международной конференции в Гомеле

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IX Международная научно-практическая конференция "Проблемы безопасности на транспорте" пройдет в Гомеле 28-29 ноября в Белорусском государственном университете транспорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Планируется, что участниками форума станут руководители и специалисты промышленных предприятий, органов государственного управления, научных организаций и высших учебных заведений Беларуси, России, Украины, Польши, Китая, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Пленарному заседанию будет предшествовать торжественное открытие учебной лаборатории "Путевые машины и механизмы" имени А.А.Петруковича, оснащенной современным оборудованием.

В первый день форума специалисты обсудят широкий круг вопросов в секциях. Так, речь пойдет о безопасности транспортных систем, пассажирских перевозок, надежности подвижного состава, систем автоматики, телемеханики и связи, транспортной инфраструктуры, строительного комплекса. Ряд выступлений будет посвящен экологической, энергетической и экономической безопасности, фундаментальным научным исследованиям в области безопасности транспортных систем. "Все это позволит найти комплексные, эффективные решения сложнейших задач в области безопасности на транспорте", - отметили организаторы.

Секционные заседания продолжатся и во второй день конференции. Также в программе - круглые столы по различным направлениям, экскурсия по университету. Результаты работы определят на итоговой пленарной части. Материалы конференции аккумулируют в сборнике.

Нынешний форум посвящен 65-летию факультетов управления процессами перевозок, механического и строительного. Организаторами мероприятия выступают Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси, Белорусская железная дорога, БелГУТ.-0-