Продукция, достойная комплиментов

Белорусские молочные продукты, без преувеличения, стали национальным брендом нашей страны за рубежом. В их числе, несомненно, продукция ОАО "Молочный Мир" - предприятия с многолетней историей. Сегодня оно - один из лидеров молочной отрасли страны.

Сырье + цех = успех

В прошлом году предприятие отметило значимую дату - 80-летний юбилей. Все это время в своей работе "Молочный Мир" успешно соединял старинные традиции и современные технологии. Ассортимент продукции, которую производит гродненское предприятие, по-настоящему впечатляет - более 300 наименований. Это кефир, творог, сметана, молочные напитки, твердые сычужные сыры, творожные и молочные десерты, мороженое и много-много другой вкусной и полезной продукции, не считая самого молока разной жирности и фасовки. Одним из первых в Беларуси предприятие начало выпуск глазированных сырков. Знают здесь и о том, каким должно быть настоящее мороженое! Всего этой вкусной продукции насчитывается свыше 80 видов.

На предприятии уверены, что высоких результатов в производстве невозможно добиться без качественного сырья и строгого соблюдения технологических процессов. Именно цельное молоко - главное в производстве. Его важную роль подтверждают и цифры: в сутки на ОАО "Молочный Мир" перерабатывается более 850 тонн молока, причем соответствующего самым строгим стандартам качества! Эти объемы поставляют более 20 сельхозпредприятий, расположенных в Гродненском, Берестовицком, Мостовском и Свислочском районах.

На предприятии прошла масштабная модернизация производства, открылись новые цеха, освоены новые рынки. Так, был построен цех по производству сычужных сыров, модернизирован цех мороженого, производственный цех "Берестовица", обновлен цех розлива. Безусловно, ассортимент выпускаемой продукции пополнился множеством новинок.

- Сегодня на рынке чрезвычайно высокая конкуренция, поэтому нам нужно работать на шаг быстрее остальных, - уверены на ОАО "Молочный Мир". - Успех в любом деле состоит из нескольких звеньев. Это не только стабильная работа коллектива, экономия затрат, работа с сырьевой зоной, но и постоянное обновление производства. Благодаря непрерывной модернизации мы на протяжении многих лет радуем покупателей высоким качеством молочной продукции и, конечно же, ее отменным вкусом.

Новинки премиум-класса

Одной из последних "молочных разработок" гродненского производителя стала новая линейка продуктов, получившая название "ГороденЪ" (в честь старого названия древнего города).

- Продукты этой линейки отличаются самыми высокими стандартами качества, они изготовлены только из отборного молока сорта экстра, а это значит, что молоко, кефир, ряженка и сыры от "Молочного Мира" стали еще полезнее для здоровья покупателей.

Первым в линейке "ГороденЪ" появился сыр. Его "официальное знакомство" с будущими покупателями состоялось на прошлогоднем фестивале сыра "Сырный Олимп". Все присутствующие отметили нежный вкус и роскошный вид продукта. К слову, тогда и было принято решение дополнить линейку "ГороденЪ" всем многообразием молочных продуктов, которые сегодня представлены на полках магазинов Беларуси и стран Европы. Настоящие гурманы уже успели оценить сочетание нежной творожной массы с хрустящей шоколадной глазурью сырка "ГороденЪ". Эти глазированные лакомства отлично подойдут для перекуса как взрослым, так и детям.

Отдельного упоминания достоин пломбир 20%-й жирности "ГороденЪ", изготовленный в лучших традициях приготовления сладкого лакомства. Его по праву называют лучшим мороженым в Беларуси!

Большой популярностью пользуются и новые напитки от "Молочного Мира" - линейки Coffee Break - "Глясе", "Латте", "Капучино", "Моккачино". Это не только вкусный, но и очень полезный продукт, обогащенный белком.

Среди новинок 2019 года также сыры серии "Кронес" с трюфелем. Он уже получил высокую оценку ценителей элитных сыров.

Доверие покупателей

Если говорить об экспортной составляющей, то сегодня молочную продукцию из Гродно с удовольствием покупают жители самых разных стран мира. Например, в 2011 году предприятие получило возможность выйти на рынок Израиля: доступ к нему был открыт после получения кошерного сертификата. В 2014 году, с получением сертификата "Халяль", для предприятия стали доступны и рынки исламских стран. Одним из последних достижений в этом плане стал 2018-й, когда "Молочный Мир" получил возможность поставлять свою продукцию в страны Евросоюза, - такое право дает полученный предприятием евроветеринарный номер. Вот уже год торговая марка "Молочный Мир" представлена на полках магазинов в соседней Польше, а также в Нидерландах и Сербии. Вместе с этими странами география поставок гродненского производителя увеличилась почти до 40 государств. И, надо сказать, это внушительная цифра.

Продукцию "Молочного Мира" знают и любят и в родной Беларуси. Эту любовь подтверждают многочисленные награды в различных конкурсах: "Лучший вкус", "Продукт года", "Чемпион вкуса", "Бренд года" и десятки других. Укрепило статус лидера и участие "Молочного Мира" в прошлогодней выставке "Белагро". И эксперты, и народное жюри оценили по достоинству многие продукты гродненского предприятия. А признанным "Чемпионом вкуса" в одноименной номинации стало мороженое "Пломбир", изготовленное по классическому рецепту.

ОАО "Молочный Мир" является организатором фестиваля сыра, который уже много лет проходит в Гродно и по праву считается визитной карточкой города.

Дорога в будущее

В конце 2019 года на ОАО "Молочный Мир" произошло значимое событие. К гродненскому флагману молочной промышленности присоединили два предприятия: ОАО "Щучинский маслосырзавод" и ОАО "Дятловский сыродельный завод". С 1 января 2020 года эти предприятия являются филиалами "Молочного Мира". Потому Новый год стал для "Молочного Мира" не только важной датой в календаре, но и новым этапом в успешном развитии присоединенных филиалов.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

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