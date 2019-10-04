Продукты питания из Гомельской области пользуются стабильным спросом у населения Украины - Соловей

4 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. Продукты питания из Гомельской области пользуются стабильным спросом у населения Украины. Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня промышленные предприятия области поставили южным соседям продукции на сумму в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля поставок приходится на Гомельскую мясо-молочную компанию, которая последовательно наращивает свое присутствие на рынке Украины", - сказал Геннадий Соловей, уточнив, что, например, поставки сливочного масла с начала года выросли в 30 раз.

На украинском рынке постоянным спросом пользуется более 600 наименований продукции Гомельской области. В первую очередь это касается Белорусского металлургического завода, "Гомельстекло". "Надеемся на расширение поставок продукции "Гомсельмаша", - отметил Геннадий Соловей.

Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц одним из приоритетных направлений партнерства с Украиной видит сферу сельского хозяйства. По его словам, в Могилевской области производится широкая линейка сельскохозяйственной техники. Кроме того, область готова сотрудничать в таких отраслях, как растениеводство, животноводство, создать совместное предприятие в этих сферах.

Губернатор Брестской области Анатолий Лис предложил украинской стороне проработать совместные проекты, подпадающие под финансирование Европейского союза. Для этого необходимо доработать заявки на очередной конкурсный отбор малых грантов программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина 2014-2020". "Это откроет для нас перспективы реализации разнообразных инициатив в сферах научной и инновационной деятельности, реставрации и воссоздания крупных инфраструктурных объектов, проведения социально значимых мероприятий для улучшения уровня жизни наших регионов", - отметил он.-0-