Проект БРСМ "Елка желаний" исполнит мечты юных брестчан с тяжелыми заболеваниями

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном общественно-культурном центре во время акции "Чудеса на Рождество" сегодня пройдет финал благотворительного марафона "Елка желаний", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Главными героями праздника, ставшего уже традиционным в канун Старого Нового года, будут юные брестчане, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Поверить в новогоднее чудо и исполнить их самые заветные желания помогут добрые волшебники - молодежь БРСМ предприятий и организаций Бреста.

Символ акции - 30 красных рукавичек - украсили "Елку желаний" в областном общественно-культурном центре еще 16 декабря. В каждой варежке - письмо Деду Морозу. Ребята с ограниченными возможностями рассказывают о себе, своих увлечениях и мечтах. В своих письмах дети искренне желают всем здоровья, добра и верных друзей рядом.

"Благотворительная акция БРСМ, которая проходит в Брестской области на протяжении шести лет, стала настоящим марафоном добра. За эти годы в ней приняли участие десятки предприятий и организаций, исполнились мечты более 160 ребят. Этот проект - замечательная возможность в самые любимые для детей праздники уделить внимание ребятам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, подарить им веру в новогоднее чудо", - сказал первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.-0-