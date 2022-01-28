Проект к Году исторической памяти стартовал в БГУ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Память живет в поколениях" стартовал в БГУ. Приурочен он к Году исторической памяти и направлен на сохранение малоизвестных, но значимых в истории Великой Отечественной войны дат, дополнение хроники военных лет уникальными событиями, показывающими героизм и патриотизм белорусского народа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Разработчиками проекта выступили студенты и сотрудники исторического факультета БГУ. Они детально проработали отдельные страницы истории и обозначили отдельные даты. Многие из них в 2022 году пройдут под эгидой 80-летия. Это Ванзейская конференция, день массового уничтожения узников Минского гетто, начало деятельности лагеря в Малом Тростенце, создание Белорусского штаба партизанского движения, наступление Красной Армии в Сталинградской битве. Эти и другие события найдут отражение в научных семинарах, круглых столах, экскурсиях и выставках. Акцент при проведении тематических акций сделают на привлечении школьников, молодежи и знакомстве их с историческим прошлым через посещение памятных трагических мест Беларуси, встречи со свидетелями войны. К слову, запланированы поездки в мемориальные комплексы "Хатынь - Дальва" (Логойский район), "Красный Берег" (Жлобинский район), "Озаричи" (Калинковичский район), "Ола" (Светлогорский район), Мемориальный комплекс "Жертвам фашизма" (г. Бобруйск)", - рассказали в пресс-службе.

Особое место в проекте занимает город Молодечно, где за время оккупации было убито около 3000 евреев. Планируется посещение памятников Великой Отечественной войны, Минского областного краеведческого музея, мемориального комплекса "Шталаг 342", памятников воинам, партизанам и жертвам нацизма.

Также часть мероприятий приурочат к Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню Независимости Республики Беларусь и Дню народного единства.

Первым мероприятием проекта стал семинар "Исторические места памяти холокоста: от Минского гетто до Аушвица", который прошел на базе Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны с участием учителя истории, бывшей узницы Чернавчицкого гетто Ларисы Александренко, а также представителей столичных гимназий, БГУ, Минского городского института развития образования и др.-0-