Проект по женскому предпринимательству в Брестской области полезен другим регионам - мнение

12 марта, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. Реализованный в Брестской области проект "Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве" станет хорошей моделью развития малого женского бизнеса на сельских территориях. Такое мнение сегодня прозвучало на финальной конференции проекта в Брестском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Уникальный социальный проект реализовывало в течение последних полутора лет в регионе БОО "Отдых в деревне" в партнерстве с Брестским облисполкомом при финансовой поддержке благотворительного фонда The Coca-Cola Foundation. Из представленных на конкурс нескольких сотен бизнес-идей организаторы выбрали 50 лучших. Заявительницы получили образовательную и материальную поддержку для старта и развития своих инициатив. Для них были закуплены расходные материалы, оборудование. Самой необычной покупкой, по словам организаторов, стала живая лошадь.

"Я считаю, что это прорывной проект. Потому что каждая женщина станет положительным примером, который резонирует в большом женском коллективе региона. Мы научили их производить или улучшать свои продукты, которые нужно продать в это непростое время. Сейчас ищем новые формы продвижения этих продуктов. Хочется, чтобы здесь появился продуктово-ремесленный кластер, чтобы они взаимодействовали между собой, продвигали друг друга. Мы должны создавать моду на локальный, крафтовый, экологический продукт", - отметила председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова.

Партнеры этого проекта продолжат взаимодействовать уже в новой инициативе "Кластерная модель "Наваколле": создаем и продвигаем местную, натуральную и крафтовую продукцию" по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики. В качестве пилотной территории выбраны Кобринский и шесть прилегающих к нему районов (Малоритский, Жабинковский, Пружанский, Березовский, Дрогичинский, Каменецкий). Цель инициативы - помогать мелким производителям продуктов питания, ремесленных изделий продавать свою продукцию.

"Надеюсь, что у нас большая перспектива. Думаю, будущее за такими небольшими хорошими проектами в сельских регионах. А это занятость людей, заработная плата", - сказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Геннадий Скробот. Он поблагодарил партнеров за сотрудничество, пожелал участницам проекта новых интересных идей.

На конференции выступили национальные и международные эксперты, которые дали рекомендации, как развивать женский бизнес по завершении проекта. Состоялась презентация буклета и фильма об инициативах победителей "Женщины в деле". Здесь же была представлена выставка крафтовой продукции: изделия из керамики, травяные чаи, сыры, хлеб, экоснеки, варенье, медовые муссы и другие продукты, сделанные руками участниц проекта.-0-

Фото Вадима Якубёнка