Проект ПолесГУ по климатическому менеджменту стал одним из победителей конкурса программы ЕС Erasmus+

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский государственный университет стал участником международного проекта по климатическому менеджменту, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан инженерного факультета вуза Владимир Штепа.

Проект "Синергия образовательных, научных, управленческих и промышленных компонентов для управления климатом и предотвращения изменения климата" стал одним из победителей конкурса программы Европейского союза Erasmus+. В проекте участвуют 12 университетов из Италии, Германии, Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Беларуси. Помимо пинского вуза Беларусь также представляет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы.

Координатором инициативы выступает Нидерландская академия бизнеса. Проект стартует в ноябре, средства на его реализацию выделяет Европейская комиссия. По проекту на базе университета и технопарка "Полесье" будет учрежден консультационный центр по климатическому менеджменту и обеспечению его устойчивого развития. Планируются учебные визиты преподавателей ПолесГУ в европейские университеты-партнеры. Ряд статусных мероприятий (международные и региональные конференции и семинары) пройдет и в Пинске. Также рассматривается возможность организации международной летней школы для молодых ученых и экспертов по климатическому менеджменту.

"В университете уже есть серьезные научно-технологические разработки (особенно в областях циркулярной экономики, рециклинга природных ресурсов и систем мониторинга их использования коммунально-промышленными объектами), которые могут быть полезны и интересны зарубежным коллегам. Кроме того, учебный процесс в университете усилят новые лекционные и лабораторно-практические занятия, включающие современный материал по экологии. Например, студенты в своих дипломных работах будут создавать проекты урбанизированных территорий с учетом требований климатического менеджмента", - отметил декан.

По его словам, практическая ценность проекта заключается в том, что полученные результаты можно будет использовать при разработке рекомендаций для промышленного сектора и местных органов власти. Это позволит обосновать развитие экологического управления народным хозяйством в стране, которое бы соответствовало лучшим мировых аналогам.-0-