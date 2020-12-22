Проект строительства железной дороги в минский аэропорт планируют разработать до 2024 года

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработка проектной документации по строительству железной дороги в Национальный аэропорт Минск запланирована на 2021-2024 годы. После этого будет принято решение о сроках строительства. Это следует из отчета об оценке воздействия будущей ж/д магистрали на окружающую среду, размещенного на сайте Минского районного исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

Цель проекта - создание и развитие транспортного сообщения между городом Минском, Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" и Национальным аэропортом Минск. Это позволит связать прямым железнодорожным сообщением два крупнейших транспортных узла страны: железнодорожный вокзал станции Минск-Пассажирский и Национальный аэропорт.

На участке Степянка - Городище предпроектными решениями предусмотрено строительство третьего главного железнодорожного пути вдоль существующих двух главных путей общего пользования. При этом потребуется расширить мосты и железнодорожные путепроводы, а также удлинить водопроводные трубы.

На участке Городище (остановочный пункт Слобода) - Национальный аэропорт Минск предусматривается укладка в нечетной горловине станции Городище стрелочных съездов, чтобы обеспечить возможность отправления поездов на проектируемый путь перегона Городище - остановочный пункт Национальный аэропорт Минск.

Далее предусмотрено строительство однопутного железнодорожного участка железной дороги с правой стороны от автомобильной трассы М2 в сторону Национального аэропорта. Запланировано строительство железнодорожных путепроводов через автомобильные дороги, моста через реку Уша, а также водопропускных труб.

На этом участке планируется устроить железнодорожный остановочный пункт Индустриальный парк "Великий камень". Он будет располагаться в районе транспортно-пересадочного узла территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Конечный остановочный пункт Национальный аэропорт Минск будет расположен на одном уровне с автодорогой М2 с правой стороны от въезда на автомобильную эстакаду аэропорта.-0-