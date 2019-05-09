Проект "Во славу общей Победы!" показывает объединяющее начало Беларуси - протоиерей Федор Повный

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Во славу общей Победы!" свидетельствует о миролюбии и объединяющем начале Беларуси. Такое мнение сегодня журналистам высказал настоятель Всехсвятского прихода в Минске протоиерей Федор Повный, передает корреспондент БЕЛТА.

Федор Повный отметил глубину и масштабность проекта "Во славу общей Победы!". Его анонсировал сегодня Президент, выступая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы. "Беларусь всегда отличалась миролюбием, она традиционно имеет объединяющее начало. В этом случае мы вновь покажем окружающему нас миру, кто мы есть - не похваляясь, а являя себя как народ, как нацию", - подчеркнул он.

На территории всех районов с мест воинских захоронений и гибели мирных жителей будет взята земля. Капсулы с ней и списки с именами погибших 9 мая 2020 года - в день 75-летия Победы - поместят в ниши Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что в храме-памятнике откроется музей, где сохранят историческую память о каждом павшем. По словам Федора Повного, к проекту подключатся Брянская, Псковская, Смоленская области России, Украина.

Настоятель прихода храма Всех Святых призвал поразмышлять о духовном значении Победы. Он обратил внимание, что 9 Мая - один из немногих праздников, который объединяет весь белорусский народ.

Сегодня в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске заложены капсулы с землей мемориалов и братских могил Великой Отечественной войны. Церемонии предшествовала божественная литургия в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых, приуроченная Великой Победе 1945 года. Такая служба стала уже традиционной, она проводится четвертый год.-0-