Проект "Возвращение к истокам" реализовали в Могилевском районе

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Проект "Возвращение к истокам" реализовали в агрогородке Семукачи Могилевского района. Его итогом стало появление архитектурного комплекса и книги с одноименным названием "Зямля мая - зямля бацькоў святая". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Семукачского сельисполкома Тамара Укружская.

Новый архитектурный объект представляет собой большой кованый глобус с изображением Беларуси, где отмечен агрогородок. Рядом с ним расположились восемь больших металлических книг.

"Этот проект длился три года. За это время проведена большая работа: благоустроены населенные пункты, криницы, кладбища, созданы аллеи памяти и многое другое. Эту работу проводили депутаты совместно с жителями, - рассказала председатель. - Кроме того, мы подвели итог по сбору материалов об истории населенных пунктов, входящих в состав нашего сельсовета".

На разворотах металлических книг нанесены истории 32 населенных пунктов. Некоторых из них уже нет на карте. "Но таким образом мы сохраним их в памяти. Под таким же названием мы издали книгу, куда вошли истории населенных пунктов, партизанского движения, воспоминания участников Великой Отечественной войны, малолетних узников. Опубликованы и истории трудовых подвигов наших жителей, которые уже ушли из жизни и тех, кто продолжает жить. Это очень важная работа, потому что так мы сохраняем нашу память живой. А еще это возможность передать ее молодому поколению", - отметила Тамара Укружская.

По словам председателя сельисполкома, жители уже оценили необычный комплекс. "После открытия люди разных возрастов знакомились с размещенной здесь информацией. И самый трогательный момент, который доказывает, что все было сделано не зря, когда люди старшего поколения находили в этих книгах те деревни и поселки, где они родились. Некоторых уже нет на карте, в других осталось 3-5 жителей. Люди благодарили нас за возможность еще раз вспомнить те места, за то, что мы сохранили частичку их и нашей общей истории", - подытожила Тамара Укружская.-0-