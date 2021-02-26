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26 февраля 2021, 17:09

Проектная поддержка волонтерства в регионах очень важна - Хадыко

Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектная деятельность дает мощный импульс развитию волонтерства: в столичном регионе благодаря этому больше категорий граждан смогли получить разного рода помощь и услуги. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Минского областного волонтерского совета Белорусского общества Красного Креста Наталья Хадыко по итогам отчетно-выборной конференции в областной организации общества.

"Опыт моей волонтерской работы - более 11 лет в Пуховичской районной организации. Я хорошо представляю, каким мощным импульсом для поддержки инициатив и развития волонтерской деятельности является проектная деятельность. Многие мероприятия стали возможны благодаря проекту "Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси". Проект финансируется Европейским союзом при технической поддержке Датского Красного Креста и работает уже 4 года в нашей области, а именно - в 8 районах", - рассказала Наталья Хадыко.

Важной составляющей этого проекта является поддержка местных инициатив. Каждая инициатива была разнообразна, имела свою целевую группу и наполнение. Финансовая поддержка проекта помогла расширить спектр оказываемых услуг и целевые группы бенефициаров: семьи, воспитывающие детей с РАС (расстройство аутического спектра), глухих детей, одинокие пожилые граждане и т.д.

Благодаря проекту была возможность обмена опытом, обучения на тренингах по психосоциальной поддержке, волонтерскому менеджменту, лидерству, встреч по гуманитарной дипломатии.

Еще одно крупное мероприятие, которое стало возможным благодаря финансовой поддержке доноров, - летний лагерь для семей, воспитывающих детей с особенностями.

"Основная нагрузка легла на плечи Минского областного волонтерского совета и волонтеров Солигорской и Борисовской районных организаций. Они разрабатывали программу лагеря, придумывали, как сплотить и детей, и родителей. В июле 2019 года впервые состоялся лагерь для детей с особенностями "Сябруй", который собрал 17 семей из 8 районов Минской области. Наши волонтеры стремились через различные методы - театральная деятельность, спортивная инклюзия, арт-технологии, йога, психологические тренинги и многое другое - оказать психосоциальную поддержку таким семьям, - пояснила Наталья Хадыко. - В 2020 году лагерь открыл свои двери для 15 семей из 8 районов. Были расширены тренинги с психологом для родителей, добавлен танцевальный мастер-класс для деток".

По ее словам, опыт проведения такого лагеря хотелось продолжать и совершенствовать его программу. "Ведь те изменения, которые произошли с нашими участниками, стоят всех потраченных сил, нервов, бессонных ночей", - заключила Наталья Хадыко.

Волонтерское движение в Минском регионе сложилось в устойчивую сеть советов для развития и координации деятельности на всех уровнях: районном (10 советов) и областном.

"Наши волонтеры участвуют в реализации практически всех программ и мероприятий, направленных на оказание помощи уязвимым категориям, сохранение здоровья людей, повышение санитарной культуры населения, распространение основополагающих принципов и гуманитарных ценностей и другие, что повышает имидж организации, привлекает внимание и поддержку со стороны общественности. Мы прививаем молодежи гуманные ценности, милосердие, любовь к ближнему. При этом деятельность по расширению знаний о Красном Кресте продолжает расти", - отметила специалист по работе с волонтерами Ирина Шахнович.

Волонтеры проводят акции по привлечению ресурсов, спонсорской помощи. Это и благотворительные концерты по сбору средств в пользу подопечных Красного Креста и нуждающихся категорий людей, и ежегодные акции для оказания помощи в подготовке к новому учебному году детям из нуждающихся семей, и масштабная республиканская кампания "Ваша дапамога" по сбору средств для оказания помощи подопечным медико-социальной службы, одиноким пожилым, тяжело больным людям и инвалидам, и "Елка желаний".

Также 156 волонтеров на постоянной основе помогают медико-социальной службе Красного Креста.

Во время месячника Красного Креста с мая по июнь волонтеры, кроме основных кампаний, устраивают тематические акции: конкурсы рисунков, акции, направленные на профилактику ВИЧ, туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни, профилактику неинфекционных заболеваний. Они занимаются обучением населения (каждый год около 8 тыс. человек получают новые знания): проводят тренинги и семинары по перечисленным выше направлениям. Соответственно, сначала организуется обучение самих волонтеров - ежегодно летом для них проводятся специальные школы. Также молодые волонтеры тренируются, нарабатывая навыки оказания первой помощи, занимаются с психологами, чтобы предупредить эмоциональное выгорание.-0-

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